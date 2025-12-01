Blau inicia construcción: Un santuario de bienestar que eleva la vida en Costa del Este

Este proyecto fusiona un diseño contemporáneo con espacios creados para el bienestar integral, con residencias desde 340 m2 y más de 25 amenidades exclusivas,

Ciudad de Panamá, Panamá/Grupo Provivienda celebró la ceremonia de colocación de la primera palada de Blau en Costa del Este, marcando el inicio oficial de un desarrollo que redefine la manera de habitar el lujo en Panamá. Este evento representa un paso esencial en la evolución de uno de los sectores más emblemáticos del país.

Un proyecto que eleva los estándares

Blau encarna una visión residencial que prioriza la conexión humana, la armonía con el entorno y el bienestar cotidiano. Con el respaldo de Grupo Provivienda, firma multinacional con más de tres décadas de trayectoria, el proyecto ha sido concebido bajo el concepto arquitectónico de “well-topia” para ofrecer una experiencia de vida excepcional.

Su arquitectura dialoga con la naturaleza y con el paisaje urbano, creando espacios amplios donde interior y exterior se integran. Esta propuesta une confort, exclusividad y una vida más consciente, invitando a las familias a habitar con equilibrio, movimiento y serenidad.

Más de 25 amenidades exclusivas

El desarrollo integra amenidades inspiradas en la filosofía “Blau Experience”: Connection Spaces (Open Kitchen, Gourmet Grill, Playpark, Botanical Garden y Piscinas); Move Spaces (Active Space, Spinning, TRX Training y Multisport Square); Breath Spaces (Yoga Studio, Wellness Area, Massage Room, Swim Spa, Sauna y Steam Room).

El servicio concierge ofrece red de proveedores certificados, asistencia para mantenimiento, valet parking, carga para vehículos eléctricos, Pet Spa, bike station y espacios de coworking.

Residencias personalizables

Las residencias pueden personalizarse según las necesidades de cada familia, desde definir la cantidad de recámaras hasta seleccionar acabados de alto nivel que reflejen su estilo personal. Apartamentos Tipo A (436.20m2) y Tipo B (340.22m2).

En la zona más dinámica de Costa del Este

El proyecto ofrece conectividad inmediata con Town Center, Parque Felipe Motta, el Malecón, restaurantes, cafés boutique y áreas verdes. Sus rutas peatonales y ciclovías permiten acceder a comercios y servicios sin necesidad de usar el vehículo, potenciando una vida más equilibrada y práctica para los residentes.