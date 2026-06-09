Cementos Progreso impulsa la excelencia constructiva en la región con una histórica edición regional de su galardón más prestigioso

La compañía celebra en Panamá una nueva edición del Premio a la Excelencia, que por primera vez reúne proyectos de cinco países centroamericanos

Ciudad de Panamá, Panamá/Con más de un siglo de trayectoria impulsando el desarrollo de la infraestructura en la región, Cementos Progreso reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y la construcción sostenible a través de una nueva edición del Premio a la Excelencia 2026, el máximo reconocimiento que la compañía otorga a las obras más destacadas de la industria de la construcción.

Este año, el certamen marca un hito en su historia al transformarse por primera vez en una plataforma de alcance regional que integra proyectos de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Belice y Guatemala, consolidándose como uno de los reconocimientos más importantes para arquitectos, desarrolladores e ingenieros de Centroamérica.

La iniciativa, creada por Cementos Progreso hace tres décadas, ha evolucionado hasta convertirse en una referencia para el sector, destacando aquellas obras que no solo sobresalen por su diseño y calidad constructiva, sino también por su aporte al desarrollo económico, social y ambiental de sus comunidades.

Durante la gala celebrada en Panamá, la empresa reconoció el talento y la capacidad de innovación de los profesionales y compañías que están transformando el paisaje urbano del país mediante proyectos que responden a los desafíos actuales de sostenibilidad, eficiencia y bienestar ciudadano.

Los ganadores nacionales tendrán la oportunidad de representar a Panamá en una gran final regional que se celebrará en Guatemala en agosto de 2026, donde competirán junto a los mejores proyectos de Centroamérica por el máximo reconocimiento de la industria.

Para Cementos Progreso, esta evolución del certamen refleja la visión regional que la compañía ha fortalecido durante los últimos años, promoviendo estándares cada vez más altos en la construcción y fomentando el intercambio de buenas prácticas entre los distintos mercados donde opera.

“Este premio busca reconocer a quienes se atreven a construir el futuro. Más allá de las estructuras, celebramos proyectos que generan impacto positivo en las personas, las comunidades y el entorno”, destacó la organización durante el evento.

En Panamá, las obras participantes corresponden a proyectos desarrollados durante los últimos cinco años que certifican el uso de productos de Cementos Progreso en su construcción. Las categorías del concurso, inspiradas en minerales y piedras preciosas como Oro, Jade, Ópalo, Jaspe, Basalto, Ágata, Magnetita, Ónix y Obsidiana, abarcan una amplia diversidad de proyectos, desde desarrollos residenciales y comerciales hasta complejos industriales y grandes obras de infraestructura.

Uno de los aspectos que distingue al Premio a la Excelencia es su exigente proceso de evaluación, diseñado para medir el impacto integral de cada proyecto. El jurado analiza las postulaciones a partir de cuatro pilares fundamentales: Arquitectónico e Innovación, Ambiental, Social y Constructivo.

Estos criterios permiten valorar desde la funcionalidad y el diseño de las obras hasta aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso responsable de los recursos, la accesibilidad universal, el cumplimiento normativo y la seguridad industrial.

La iniciativa forma parte de la filosofía empresarial de Cementos Progreso, una organización fundada en Guatemala en 1899 por Carlos Federico Novella Kleé y que hoy cuenta con más de 125 años de experiencia en la producción y comercialización de cemento, concreto, cal y soluciones integrales para la construcción.

A lo largo de su historia, la compañía ha mantenido una visión enfocada en generar progreso sostenible en las comunidades donde opera, promoviendo la innovación tecnológica, la responsabilidad ambiental y el fortalecimiento de la industria constructiva.

En Panamá, Cementos Progreso continúa consolidando su presencia mediante una propuesta basada en la calidad de sus productos, la excelencia en el servicio y el desarrollo de soluciones que respondan a las necesidades actuales del mercado.

Con la expansión regional del Premio a la Excelencia, la empresa reafirma su liderazgo en la industria y su compromiso con impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento de las ciudades y al bienestar de las futuras generaciones.

Más que un reconocimiento, el certamen se ha convertido en una plataforma para destacar a quienes construyen con visión, innovación y responsabilidad, valores que han acompañado a Cementos Progreso durante más de un siglo y que continúan guiando su apuesta por el desarrollo de la región.