Clínica Hospital San Fernando inaugura nuevo complejo quirúrgico: un hito histórico para la salud en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Clínica Hospital San Fernando se enorgullece en anunciar la inauguración oficial de su nueva y moderna área quirúrgica y obstétrica, un proyecto de expansión que marca un nuevo hito en la historia de la institución, reafirmando nuestro liderazgo en atención médica en Panamá y la región.

Hoy celebramos la materialización de un sueño concebido hace más de cinco años: una transformación que va más allá de la modernización. Con un crecimiento del 21 % en nuestra infraestructura física, esta ampliación incorpora cinco quirófanos equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica y tres salas de parto diseñadas para brindar comodidad, seguridad y empatía a las madres y sus familias.

Este nuevo espacio no es solo una infraestructura moderna: es el reflejo de un compromiso profundo con nuestros clientes pacientes, médicos y colaboradores. Escuchamos sus voces, comprendimos sus necesidades y respondimos con una obra que encarna nuestra visión compartida de un sistema de salud más humano y avanzado.

A 76 años de nuestra fundación, Clínica Hospital San Fernando reafirma su liderazgo con una inversión que transforma no solo la capacidad de atención, sino también la experiencia de cada cliente. En cada quirófano, en cada sala de parto, en cada pasillo de estas nuevas instalaciones late nuestra misión de brindar atención médica con excelencia, innovación y, sobre todo, con calidez humana.

Hoy no solo abrimos un nuevo espacio físico: abrimos un compromiso renovado con Panamá. Aquí se desarrollará la práctica médica de nuestros profesionales, pero también nuestros sueños de un país más saludable y con acceso a una atención de primera.

“Nuestra misión siempre ha sido clara: ofrecer una atención médica de excelencia, centrada en el paciente. Hoy, ese compromiso cobra nueva vida en cada metro cuadrado de esta obra, construida con pasión, entrega y una visión clara de futuro”, afirmó la Dirección Médica.

En este momento histórico también rendimos homenaje a nuestros fundadores, en especial al Dr. Octavio Vallarino, cuya visión pionera permitió traer a Panamá un modelo de medicina privada moderna y sentó las bases de una institución que, por más de siete décadas, ha acompañado a las familias panameñas con excelencia y confianza. Su legado sigue presente hoy, inspirando cada paso hacia el futuro.

Con esta inauguración, Clínica Hospital San Fernando abre un nuevo capítulo en su legado: un compromiso renovado con la salud del país, donde la innovación tecnológica se combina con la empatía, y donde cada persona es recibida con respeto, profesionalismo y calidez.