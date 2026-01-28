Empeños Atlas Golden: el lugar donde las historias del carnaval panameño valen oro

Un espacio abierto al público donde las personas pueden “empeñar” sus historias de carnaval por premios y experiencias, incluyendo un viaje a Las Tablas.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco de la temporada de carnaval, Atlas Golden presenta Empeños Atlas Golden, una activación cultural que invita a las personas a compartir sus vivencias más memorables del carnaval, transformando relatos reales en una experiencia participativa que celebra la identidad festiva del país.

La propuesta toma como punto de partida el concepto de una casa de empeños, reinterpretado desde una mirada simbólica y cultural. En lugar de objetos, las personas “empeñan” historias vividas durante carnavales pasados: anécdotas narradas en primera persona y respaldadas con material audiovisual como fotografías, videos o audios, que reflejan la intensidad, la creatividad y la pasión con la que se vive la fiesta más grande del país.

Cada historia compartida adquiere un valor simbólico dentro del espacio, reforzando la idea de que, durante el carnaval, los recuerdos y las vivencias personales valen oro. Como parte de la experiencia, la marca ofrecerá incentivos y premios, incluyendo la posibilidad de participar por un viaje a Las Tablas, uno de los epicentros tradicionales del carnaval panameño.

“En Atlas Golden creemos que el verdadero valor del carnaval está en lo que se vive y se recuerda, no en lo que se compra. Empeños Atlas Golden nace para darle un espacio a esas historias que todos llevamos encima después de carnavales y que, para nosotros, valen oro”, expresó Angélica Alvarado, Directora de Marketing de Atlas Golden.

La iniciativa conecta de forma natural con el espíritu de Atlas Golden: una cerveza suave, ligera y refrescante, ideal para el ritmo de los carnavales panameños. Días largos bajo el sol, recorridos entre tarimas, música, risas y encuentros que se extienden hasta la noche, acompañados de una cerveza pensada para disfrutarse sin complicaciones y con la frescura que pide el clima del país.

A través de Empeños Atlas Golden, la marca refuerza su vínculo con la cultura popular y con una audiencia que valora la experiencia compartida, la memoria colectiva y la tradición, poniendo en primer plano el relato humano como eje central de la celebración.

Empeños Atlas Golden estará abierto desde el 21 de enero al 7 de febrero 2026, de miércoles a sábados, en horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., en el Local No. 1 planta baja del Edificio Aurora, ubicado en la Calle No. 49B Oeste, Vía Veneto, corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá.