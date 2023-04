Grandbay- papelera internacional se convierte en el productor más grande de papel en la región

Ciudad de Panamá, Panamá/GrandBay- Papelera Internacional, inauguró su nuevo molino, el cual incrementa la producción de papel a 130 mil toneladas métricas anuales, duplicando su capacidad obtenida hasta el 2022, llegando así, a consolidarse como el grupo papelero más importante de la región centroamericana.

Durante el año 2023, esta importante corporación invertirá en un nuevo molino que viene a incrementar la producción en la industria del papel y contribuirá al desarrollo de Centroamérica con nuevas líneas de producción lo que contribuirá a una mayor capacidad de conversión, aumentando la disponibilidad y penetración de sus productos a través de las diferentes marcas: Único, Delux, Rosal, Nube Blanca y Sanitisu Professional en toda la región centroamericana, gracias a la confianza y lealtad de sus proveedores, clientes y consumidores.

Importante inversión

El nuevo molino lleva incorporadas las últimas tecnologías que en materia de fabricación de papel se encuentran en el mercado. Este molino tiene una capacidad anual de fabricación de 60,000 toneladas métricas de papel de diferentes suavidades.

“El mercado de Centroamérica y el Caribe, ofrece grandes oportunidades para darles a nuestros consumidores un portafolio de productos de alta calidad e innovación. Por ello, la instalación de este nuevo molino incrementará la producción de papel para garantizar la satisfacción de nuestros consumidores”, expresó Ing. Eduardo Font, Director General de GrandBay- Papelera Internacional.

El crecimiento de GrandBay-Papelera Internacional es continuo, lo que ha creado la necesidad de introducir nueva maquinaria para el proceso de fabricación de sus productos. La inyección de capital está sustentada en el potencial de los mercados de Centroamérica y Caribe; para los cuales el grupo ha trazado su plan de trabajo en los próximos años, así como también el aumento de la preferencia de los consumidores y el apoyo de los aliados comerciales en la región.

Todos estos proyectos suman cerca de US$ 70 millones de inversión, siendo generadores empleo con más de 1,400 colaboradores directos y miles de indirectos en la región.

Expansión de mercado

Desde su fundación en 1984, la empresa GrandBay-Papelera Internacional nunca ha dejado de crecer. En 2,007 la empresa amplió sus operaciones en Centroamérica, desde Guatemala. La compañía tiene presencia en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Panamá y parte del Caribe; satisfaciendo la demanda exigente de sus mercados, llegando así a más de más de 46 millones de habitantes con sus marcas Rosal, Nube Blanca, Sanitisu, Tender, Delux y Único.

Apostándolo todo a la ecología

GrandBay-Papelera Internacional es una empresa eco-amigable y altamente sostenible con grandes miras a encontrar una sinergia con el ambiente, bajo la ley vigente.

La compañía cuenta con Certificado de Carbono Reducido (Green Footprint) y Sello del Consejo de Administración Forestal (FSC®). A la vez, está comprometida con el ambiente al fabricar productos biodegradables con energía eléctrica renovable, agua reciclada, materiales oxo-biodegradables y componentes 100% reciclados en la mayoría de sus productos.

Sobre GrandBay-Papelera Internacional

Grand Bay es una empresa multilatina que se dedica a la fabricación, conversión y comercialización de productos y soluciones de cuidado personal y del hogar con la más alta calidad y estándares de los mercados en que participa. Tiene presencia en Centroamérica, el Caribe, Ecuador, Chile, Venezuela y Colombia.

Regionalmente, en su área de acción y presencia, se ha venido consolidando como uno de los grupos líderes en el mercado de papel tissue, brindando innovación y diferenciación en cada una de las marcas que comercializa: Rosal ®, Nube Blanca®, Unico®, Tender®, Delux®, SaniTisu®, Favorita®, Soft and Pretty®, White Cloud®, Soft Weave®, Suave Ultra®, Nature Soft®, So Soft® y So Dry®.