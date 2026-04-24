Nissan Magnite llega a Panamá para fortalecer la oferta de SUVs urbanos con tecnología, eficiencia y seguridad

Como parte de su plan de expansión y fortalecimiento en el mercado automotriz, Excel Panamá presentó oficialmente en el país la nueva Nissan Magnite, un SUV compacto que combina eficiencia, tecnología y seguridad para el conductor moderno.

Ciudad de Panamá, Panamá/Excel Panamá anunció el lanzamiento oficial de la Nissan Magnite en el mercado panameño, como parte de su estrategia de crecimiento que contempla siete lanzamientos clave a lo largo del año, orientados a consolidar su presencia y liderazgo en el país.

Este nuevo SUV urbano destaca por su eficiente desempeño, impulsado por un motor 1.0 Turbo que incorpora la innovadora tecnología Mirror Bore Coating, derivada de desarrollos utilizados en modelos de alto rendimiento como el Nissan GT-R. Esta ingeniería avanzada permite alcanzar un consumo de hasta 20 kilómetros por litro, posicionándolo como una alternativa eficiente dentro de su segmento.

En materia de seguridad, la Nissan Magnite se presenta como una de las opciones más completas de su categoría, al integrar seis airbags desde su versión base, más de 40 funciones de seguridad activas y una estructura de carrocería reforzada en un 67% con acero de alta resistencia, brindando mayor protección a sus ocupantes.

A nivel tecnológico, el modelo incorpora una pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, elevando la experiencia de conectividad. Su cabina ha sido diseñada para ofrecer mayor aislamiento acústico, optimizando el confort durante cada trayecto. Además, cuenta con un maletero expandible de hasta 540 litros, adaptándose a las distintas necesidades de movilidad del usuario.

La Nissan Magnite está respaldada por una garantía estándar de tres años o 100,000 kilómetros, reafirmando el compromiso de Excel Panamá de ofrecer respaldo, confianza y servicio postventa a sus clientes en todo el territorio nacional.

Con este lanzamiento, la Nissan Magnite se posiciona como una propuesta altamente competitiva dentro del segmento SUV, dirigida a consumidores que buscan un equilibrio entre diseño, tecnología, seguridad y eficiencia para su día a día.