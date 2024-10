Petróleos Delta revoluciona el mercado con la nueva fórmula Máxima Plus con Dynatech

Ciudad de Panamá, Panamá/Petróleos Delta, la principal empresa panameña en la industria de combustible y lubricantes, se enorgullece en anunciar la incorporación de su nueva fórmula de combustible: Máxima Plus con Dynatech. Con una trayectoria destacada en la comercialización y distribución de productos de alta calidad, Petróleos Delta renueva su compromiso con sus clientes y la comunidad, siempre con la excelencia, la ética empresarial y la responsabilidad medioambiental que los caracteriza.

A partir de ahora, las más de 220 estaciones de servicio de Petróleos Delta en todo el país ofrecerán a los consumidores esta innovadora formulación de combustibles, disponible en gasolina de 91 y 95 octanos, así como en diesel. La nueva fórmula, desarrollada en colaboración con Innospec, la empresa líder global en la fabricación de aditivos para combustibles y productos químicos especializados, proporciona una protección superior para los motores de vehículos particulares y flotas.

Máxima Plus con Dynatech ha sido diseñada para mantener tu motor funcionando como nuevo, incrementando la potencia del motor, mejor rendimiento, proporcionando una mayor protección y reduciendo las emisiones contaminantes. Esta fórmula avanzada ha sido sometida a rigurosos estudios en laboratorios especializados y está fabricada bajo estándares europeos con estrictos controles sobre emisiones contaminantes. Los consumidores pueden confiar en que su motor recibirá una limpieza superior, mejorando la eficiencia y el funcionamiento general del vehículo.

El nuevo aditivo Dynatech optimiza la combustión del combustible, resultando en un menor consumo y menos emisiones. Un solo tanque de Máxima Plus con Dynatech además de limpiar el motor, “Estamos emocionados de presentar Máxima Plus con Dynatech a nuestros clientes", comentó Rolando Troitiño, VP de Negocios de Petróleos Delta. “Esta fórmula representa nuestro continuo compromiso con la calidad y la innovación, ofreciendo a nuestros consumidores una opción que no solo mejora el rendimiento de sus vehículos, sino que también contribuye a un entorno más limpio y sostenible.”

Para más información sobre Máxima Plus con Dynatech y las estaciones de servicio de Petróleos Delta, visite https://www.petrodelta.com/pa/ o comuníquese con nuestro servicio al cliente al 800-2900.