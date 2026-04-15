Supermercados Xtra moviliza a 200 voluntarios en el Día de las Buenas Acciones 2026

En alianza con la Fundación Judío Panameña, Supermercados Xtra organizó 12 acciones solidarias a nivel nacional, beneficiando alrededor de 2,000 niños, jóvenes y adultos mayores en diversos puntos del país. Las jornadas incluyeron donaciones de alimentos y productos de limpieza, mantenimiento de infraestructuras y actividades recreativas en albergues, comedores, centros educativos, entre otros.

Ciudad de Panamá, Panamá/Supermercados Xtra se unió un año más a la gran movilización del “Día de las Buenas Acciones” en Panamá, en alianza con la Fundación Judío Panameña (JUPA). En esta edición, la empresa reafirmó su propósito de ir más allá del ahorro en el hogar para generar un impacto directo en el bienestar de las comunidades panameñas.

Del 8 al 12 de abril, un equipo de 200 voluntarios, entre colaboradores de diversas áreas operativas, directores y el CEO de la compañía, participaron en 12 acciones solidarias en diversos puntos del país, con actividades orientadas a beneficiar a aproximadamente 2,000 personas de distintas fundaciones, albergues, comedores y centros educativos, abarcando desde la infancia hasta la tercera edad.

La participación de Supermercados Xtra incluyó la entrega de alimentos y productos de limpieza, trabajos de pintura en fundaciones, comedores y albergues, así como apoyo directo en hogares de adultos mayores y centros para jóvenes con y sin discapacidad. Además, se desarrollaron jornadas deportivas y pedagógicas con niños desde los 2 años y jóvenes en riesgo social hasta los 18 años, promoviendo valores como la solidaridad y el trabajo en equipo.

“En Supermercados Xtra nacimos con el compromiso de ofrecer precios bajos, y ese mismo compromiso nos impulsa a apoyar a las comunidades donde operamos. El Día de las Buenas Acciones es una gran oportunidad para devolver parte de la confianza que las familias panameñas nos brindan y acompañar de forma directa a quienes más lo necesitan”, señaló Jean-Christophe Tijeras, CEO de Supermercados Xtra.

Con esta participación, Supermercados Xtra fortalece su compromiso con las comunidades donde opera, y consolida su rol como un actor clave en la construcción de una sociedad más solidaria y participativa.