Toledano | Pronaca presenta los resultados de su gestión sostenible 2025 y avanza en su hoja de ruta hacia una agroindustria más responsable en Panamá

La compañía presentó su Memoria de Sostenibilidad 2025, destacando avances en su gestión social, bienestar animal y ambiental. El encuentro reunió a líderes del sector público, civil, social y ambiental en un panel de alto nivel sobre sostenibilidad y criterios ESG.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con más de siete décadas de trayectoria en el sector alimentario panameño, Toledano | Pronaca presentó los resultados de su gestión sostenible 2025, reafirmando su compromiso con un modelo de negocio que integra valor económico, social y ambiental como eje central de su estrategia.

El encuentro reunió a aliados estratégicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, en un espacio de diálogo orientado a compartir resultados, aprendizajes y desafíos en materia de sostenibilidad. La compañía destacó que su enfoque ESG no es una iniciativa complementaria, sino un componente estructural de su estrategia corporativa.

En este sentido, la gestión Toledano | Pronaca se articula a través de su Modelo de Sostenibilidad basada en el Respeto por las Comunidades, Respeto por los Animales y Respeto por el Planeta, como pilares que guían la toma de decisiones y la evolución de sus operaciones.

Martha Mata, Directora General de Toledano | Pronaca, ha reafirmado la visión de la compañía en cada discurso: “Para Toledano | Pronaca, la sostenibilidad se vive y se arraiga directamente en la estrategia del negocio mediante acciones coherentes, medibles y el diálogo constante con nuestro entorno. No se trata de iniciativas aisladas, sino de asegurar que nuestra visión impulse la innovación, promueva la economía circular y fomente la inversión responsable a lo largo de toda nuestra cadena de valor.”

Gestión sostenible 2025: resultados clave

La presentación de resultados estuvo a cargo de la Ing. Midory Castillo, Gerente de Gestión Ambiental, quien expuso los principales indicadores del año, evidenciando avances en eficiencia operativa, impacto social y ambiental, así como el fortalecimiento de estándares de sostenibilidad.

Respeto por las Comunidades

La gestión social se fortaleció a través de la alianza con el Banco de Alimentos de Panamá, en línea con el propósito corporativo "Alimentar Bien". Mediante voluntariado corporativo y acciones contra el desperdicio de alimentos, la compañía contribuyó a mejorar la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables, donando 96,36 toneladas de alimentos que se tradujeron en más de 125.688 porciones entregadas, ampliando el acceso a alimentos de calidad para familias panameñas en condición de vulnerabilidad.

Como hito adicional, la empresa obtuvo la certificación internacional FSSC 22000 Nivel 2, que garantiza estándares globales de inocuidad alimentaria, optimiza procesos operativos y refuerza la confianza del consumidor.

Respeto por los Animales

El bienestar animal se consolidó como un eje material dentro de la estrategia de sostenibilidad, integrándose de forma estructural al modelo de negocio. Durante 2025, la compañía sostuvo el 100% de sus tratamientos con prescripción veterinaria documentada y garantizó el no uso de promotores de crecimiento u hormonas, en línea con su política de uso responsable de antibióticos. Esta gestión se respalda en auditorías bajo estándares internacionales, alineadas con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y NSF, y se traduce en una cultura institucional de trato respetuoso que recorre toda la cadena de valor.

Respeto por el Planeta

En materia ambiental, la compañía registró avances relevantes en ecoeficiencia y gestión responsable de recursos. La transición energética alcanzó el 70,8% de uso de energía renovable, soportada en cinco parques fotovoltaicos propios que generaron 2.025.494 kWh y en la certificación I-REC por 20.980,84 MWh de fuente hidroeléctrica, formalizada bajo la modalidad Gran Cliente con AES Panamá.

En paralelo, el modelo de economía circular permitió valorizar 12.167 toneladas de subproductos avícolas, producir 3.020 toneladas del abono orgánico Crece Verde —que sustituye agroquímicos y regenera suelos— y reincorporar 156 toneladas de metales, plásticos, aceite y fibras a la cadena nacional de reciclaje. En empaques, la reducción del 28% en el uso de poliestireno (foam) marca una ruta firme hacia su eliminación total en 2026, con un portafolio compuesto hoy en 35% por bandejas biodegradables y 65% PET reciclable.

La eficiencia operativa también avanzó con la optimización logística, que redujo las rutas activas de 107 a 97, incrementó en 9% la eficiencia de carga e incorporó tecnología multitemperatura para transportar productos congelados y frescos en un mismo viaje. A esto se suma la rehabilitación de 3,6 km de senderos en el Monumento Natural Cerro Gaital, en alianza estratégica con ANCON y MiAmbiente, como contribución a la conservación de ecosistemas estratégicos del país.

Panel de expertos: sostenibilidad y transformación del sector

El evento incluyó un panel de expertos titulado “Modelos de negocio sostenibles en Panamá bajo criterios ESG”, enfocado en la articulación multisectorial para acelerar la sostenibilidad en la agroindustria.

En este panel, participaron:

Adrián Benedetti (ANCON), quien destacó los desafíos del cambio climático y la importancia de la conservación de ecosistemas estratégicos como Cerro Gaital.

Ana Isabel Méndez (Banco de Alimentos de Panamá), quien resaltó el impacto del combate de pérdida de alimentos y el valor del voluntariado corporativo.

Candy Armuelles (MIDA), quien analizó el rol del bienestar animal como factor clave de competitividad y acceso a mercados internacionales.

La moderación estuvo a cargo de Camila Hernández, Gerente Corporativa de Sostenibilidad de Toledano | Pronaca, quien enfatizó la corresponsabilidad multisectorial en la agenda ESG.

Al cierre del evento, Alexandra Chamba, Directora Corporativa de Asuntos Públicos, Sostenibilidad y Legal de Pronaca, subrayó la mirada estratégica de la organización: “Para Toledano | Pronaca, la sostenibilidad no es un área aislada ni un departamento: es el lente a través del cual evaluamos nuestra estrategia, nuestra resiliencia y nuestra contribución real al país, a nuestros colaboradores y a las comunidades donde operamos. No se trata solo de producir alimento de la más alta calidad, sino de asegurar que la historia detrás de cada plato en la mesa de los panameños sea una historia de trato ético a los animales, de respeto profundo a nuestros recursos naturales y de bienestar para nuestras comunidades. Crecer con responsabilidad es la única forma de generar progreso, y el verdadero liderazgo empresarial se mide por el legado que dejamos en el entorno”.

La compañía reafirma que la sostenibilidad es un principio vivo en su gestión y un pilar de su modelo de negocio, consolidando más de siete décadas de contribución al desarrollo del sector alimentario en Panamá.