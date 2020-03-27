Google ofrece $800 millones para negocios y organizaciones de salud en medio de pandemia

Google prometió el viernes destinar 800 millones de dólares para apoyar a organizaciones de salud y centros de investigación que dan respuesta a la pandemia del coronavirus, así como a negocios impactados por la crisis.

La ayuda será en efectivo, en créditos publicitarios y servicios en la nube del gigante basado en California, de acuerdo con su director ejecutivo, Sundar Pichai.

Google aportará 250 millones en subvenciones a la Organización Mundial del Comercio y a más de 100 organizaciones alrededor del mundo que proporcionan información para detener la expansión del coronavirus, según Pichai.

Cerca de 340 millones de dólares en anuncios gratuitos estarán disponibles para pequeñas o medianas empresas en la red de Google, golpeadas mientras la población se queda en casa debido al riesgo por el virus.

"Esperamos que esto ayude a aliviar algo del costo de seguir en contacto con sus clientes", dijo Pichai en una publicación en internet.

Un fondo común mundial de 20 millones de dólares en créditos para servicios de hospedaje en la nube de Google estará asimismo disponible para investigadores e instituciones académicas que exploran caminos para combatir la pandemia o que están rastreando datos críticos sobre su propagación.

Google también igualará hasta en 10.000 dólares donaciones que sus empleados hagan este año a organizaciones en sus comunidades.

"Juntos continuaremos ayudando a nuestras comunidades, incluyendo nuestros negocios, educadores, investigadores y organizaciones sin fines de lucro, para navegar hacia los desafíos que se avecinan", dijo Pichai.

Google ha estado trabajando durante un mes con sus socios para aumentar la producción de equipos de protección, como mascarillas para los proveedores de atención médica.

Empleados de las divisiones de Alphabet, incluyendo Google, Verily y X están a su vez trabajando en diseños, cadena de suministro y de atención médica con los fabricantes de equipos para aumentar la producción de ventiladores necesarios para mantener con vida a algunos enfermos de COVID-19, según Pichai.