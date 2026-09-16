Aliah Maurette rompe el silencio sobre su ruptura con El Tachi

Después de que ambos confirmaran el fin del romance y ella pidiera evitar ataques, la influencer abordó aspectos de la relación y respondió preguntas sobre infidelidad .

La separación entre el cantante panameño El Tachi y la creadora de contenido Aliah Maurette tomó un nuevo giro tras sus declaraciones en el podcast Simplemente Katleen.

En Instagram, la joven había elegido mantener un tono conciliador. Tras conocerse la ruptura, agradeció a Dios, a su familia, a sus amigos y a su comunidad. También pidió expresamente que las muestras de apoyo no se transformaran en odio contra ninguna persona involucrada, sin explicar las razones que llevaron a la pareja a separarse.

La conversación del podcast permitió conocer una faceta diferente de lo ocurrido. Aliah reconoció que durante una relación las personas pueden dejar de observar situaciones que, con distancia, resultan evidentes. En ese contexto, explicó que actualmente puede mirar determinadas situaciones de manera distinta y que ya no les concede el mismo peso.

Uno de los temas fueron las faltas de respeto hacia la relación. La creadora de contenido señaló que se sintió ofendida por personas que intentaban acercarse a su novio sabiendo que él mantenía una relación con ella.

Sin embargo, dejó claro que hoy procesa esos episodios de otra manera. Explicó que algunas personas quedaron en malos términos con ella porque se tomaron esas situaciones personalmente, pero aseguró que no guarda rencor y que, si alguna quisiera acercarse para hablar o disculparse, estaría dispuesta a tratarla con normalidad.

La revelación más directa llegó durante una ronda de preguntas rápidas. Al ser consultada sobre si alguna vez le habían sido infiel, Aliah respondió afirmativamente. Después, cuando le preguntaron si ella había sido infiel, contestó que no. Las respuestas aparecieron dentro de una conversación centrada en su experiencia sentimental y en el aprendizaje que, según relató, le dejó esa etapa.

La creadora también fue categórica al responder si perdonaría una infidelidad: “Nunca”. Esa respuesta estuvo acompañada por otras definiciones sobre el tipo de relación que no está dispuesta a repetir. Entre ellas, mencionó que no volvería a permitir que un hombre intentara dominarla o decidiera sobre sus amistades.

Aliah también descartó cualquier posibilidad de reconciliación con su expareja. Aunque reconoció que conserva aprecio por la persona que conoció, afirmó que no volvería con él. Explicó que considera que él tuvo oportunidades para cambiar y mejorar durante la relación y que ahora ese proceso deberá realizarlo por su cuenta.

Te puede interesar: Shakira llega a Madrid y confirma el enorme impacto de su regreso con 12 conciertos

Te puede interesar: Marelissa Him atraviesa uno de los momentos más esperados desde que anunció su diagnóstico

La joven aclaró, además, que su decisión de mantener distancia no nace del odio ni del rencor. Según explicó, simplemente considera que todavía no es momento para construir una amistad con su expareja y dejó abierta la posibilidad de que, con el paso de los años, pueda existir otro tipo de relación cordial.

Sus declaraciones aportan un nuevo elemento a la historia de la ruptura. Mientras el anuncio conjunto de El Tachi y Aliah Maurette había señalado que la decisión se tomó de manera personal y con respeto mutuo, sin revelar las causas, las palabras de ella en el podcast permiten conocer que la infidelidad formó parte de su experiencia dentro de una relación que ahora considera definitivamente cerrada.

Pese a la exposición pública del caso, Aliah mantiene el llamado al respeto. Su postura combina la confirmación de una experiencia de infidelidad, el rechazo a repetir determinados patrones y la decisión de avanzar sin convertir la ruptura en una confrontación pública.