Almendras para bajar el colesterol: ¿Cuántas comer al día para mejorar la salud cardiovascular?

Un alimento que ha ganado atención por sus efectos positivos en la salud cardiovascular es la almendra, un fruto seco lleno de nutrientes esenciales que podría ser clave para reducir el colesterol.

De acuerdo con Carmen Ruiz, nutrióloga y portavoz del ‘Almond Board of California’, incorporar almendras en la dieta diaria puede tener efectos notables en la regulación del colesterol y, en consecuencia, mejorar la salud cardiovascular. Ruiz explica que las almendras son una opción nutritiva gracias a su contenido de magnesio, fibra, potasio y vitamina E, que ayudan a fortalecer el sistema circulatorio.

Las almendras no solo son sabrosas, sino que también ofrecen beneficios importantes para la salud del corazón”, comenta la especialista. Uno de los principales beneficios es su capacidad para mejorar los niveles de colesterol en la sangre. Un estudio clínico ha demostrado que el consumo de almendras, como snack en lugar de alimentos ricos en carbohidratos, puede aumentar la absorción de colesterol bueno (HDL) y promover la eliminación de colesterol dañino (LDL) del cuerpo.

La cantidad recomendada de almendras diarias es de 30 gramos, que equivalen a unas 20-23 almendras. Esta porción proporciona aproximadamente 15 gramos de grasa, de los cuales 14 son grasas insaturadas, las cuales son conocidas por sus efectos positivos en la salud del corazón. Además, las almendras contienen ácido linoleico, un ácido graso esencial que ayuda a reducir los niveles de colesterol.

Es importante resaltar que, antes de hacer cualquier ajuste en la dieta, especialmente si se padece de alguna afección cardíaca, se debe consultar con un médico o nutricionista para asegurarse de que el consumo de almendras no interfiera con el tratamiento o cause efectos secundarios no deseados.

Así, las almendras se presentan como una opción sencilla y efectiva para mejorar la salud cardiovascular, siempre y cuando se consuman con moderación y dentro de un plan alimenticio equilibrado.

Además de sus beneficios para el colesterol, las almendras también pueden ayudar a controlar la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea. Esto se debe a su alto contenido de grasas saludables, fibra y antioxidantes, los cuales contribuyen a la salud general del sistema cardiovascular.

Algunos estudios sugieren que un consumo regular de almendras puede reducir la presión arterial en personas con hipertensión leve, lo que ayuda a reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares a largo plazo. Además, su capacidad para mejorar la función de los vasos sanguíneos y reducir la inflamación también puede tener efectos protectores frente a enfermedades del corazón.