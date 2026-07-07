Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez sorprenden con inesperado gesto durante el Mundial 2026

En medio de la intensa actividad de la máxima cita orbital, un gesto protagonizado por las esposas de los astros del fútbol captó la atención de millones de usuarios en redes sociales.

Mientras las selecciones de Argentina y Portugal han afrontado la etapa decisiva del torneo, la empresaria rosarina [ Antonela Roccuzzo] compartió el obsequio que recibió de la pareja de Cristiano Ronaldo y le dedicó un mensaje público que rápidamente ganó repercusión por producirse en un contexto marcado por las constantes comparaciones entre el delantero portugués y Lionel Messi.

La publicación apareció en la cuenta oficial de Instagram de Antonela, donde mostró varias prendas pertenecientes a la nueva colección de ropa loungewear lanzada por Georgina Rodríguez. Junto a la imagen, la esposa del capitán argentino expresó su agradecimiento con un mensaje que fue ampliamente comentado por seguidores de ambas figuras. “Muchas gracias Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”. La publicación recibió miles de reacciones y reforzó la imagen de cordialidad que ambas han mostrado en distintas oportunidades.

El envío forma parte del reciente lanzamiento de la marca de ropa desarrollada por Georgina, un proyecto empresarial con el que busca ampliar su presencia en la industria de la moda. Antonela fue una de las primeras personalidades en recibir artículos de la colección, un detalle que volvió a poner en evidencia la buena relación que mantienen, más allá de la histórica rivalidad deportiva que rodea a Messi y Cristiano Ronaldo desde hace más de una década.

La repercusión del intercambio coincidió con un momento decisivo para ambas selecciones en la competencia. La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, llega fortalecida después de imponerse por 3-2 frente a Cabo Verde en Miami y ya prepara su compromiso de octavos de final frente a Egipto, equipo que logró avanzar tras eliminar a Australia. Durante la jornada posterior al triunfo, Antonela compartió imágenes junto a Messi y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en un encuentro familiar autorizado por el cuerpo técnico antes del siguiente desafío internacional.

Del otro lado del cuadro, la selección de Portugal, recién eliminada en el compromiso ante España por 0-1 toene que despedirse de la máxima cita orbital. El conjunto liderado por Cristiano Ronaldo buscó avanzar a los cuartos de final cuando enfrente a 'la roja', en un duelo que concentró buena parte de la expectativa del campeonato y mantuvo vivo el debate entre los aficionados sobre las figuras más influyentes del fútbol mundial. Sin embargo, el gol de Merino fue suficiente para dejar por fuera del sueño mundialista a CR7.

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La relación entre Antonela y Georgina ya había mostrado señales de cercanía en ocasiones anteriores mediante intercambios de mensajes en redes sociales. Sin embargo, esta demostración de apoyo adquirió una dimensión mayor debido al escenario mundialista y al permanente seguimiento que reciben tanto sus familias como sus proyectos personales fuera del deporte.

Además de acompañar las carreras de dos de los futbolistas más reconocidos del planeta, ambas desarrollan iniciativas vinculadas con el mundo empresarial. Antonela mantiene una presencia activa en propuestas relacionadas con el bienestar y el diseño, mientras Georgina continúa expandiendo su perfil como empresaria e imagen internacional gracias a diferentes emprendimientos.

Durante la presentación oficial de su nueva colección, Rodríguez explicó la inspiración detrás del proyecto con una declaración que definió la identidad de la marca. “La creé a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que le permitieran volver a sí misma”. Sus palabras acompañaron un lanzamiento que ahora también obtuvo gran visibilidad gracias al mensaje compartido por Antonela Roccuzzo en uno de los momentos de mayor atención mediática del calendario futbolístico internacional.