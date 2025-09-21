Arrestan al influencer Jeremstar por interrumpir una corrida de toros

Jeremstar saltó las barreras e ingresó al ruedo en la ciudad sureña de Nimes el viernes portando una pancarta contra las corridas de toros.

Montpellier, Francia/Un conocido influencer francés fue detenido tras interrumpir una corrida de toros en una plaza del sur de Francia para protestar contra esta práctica, confirmó la policía el sábado.

Se trata del influencer Jeremstar, cuyo nombre real es Jérémy Gisclon, y que tiene 2,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Después de ser perseguido por el personal de seguridad, fue derribado al suelo y arrastrado por la arena hasta la salida.

"Odio las corridas de toros. No es arte, es tortura animal. Hay que abolir esta despreciable tradición. No entiendo cómo este espectáculo vergonzoso aún es posible en 2025", dijo el influencer en un mensaje en Instagram.

La protesta, cuyos videos están circulando por las redes sociales, fue organizada junto con Peta Francia, el grupo de defensa de los derechos de los animales.

"Estuvimos planeando esta acción con él durante varios meses", declaró Anissa Putois, directora de comunicación y campañas de Peta Francia. Otros dos activistas también fueron arrestados.

Putois agregó que un equipo de Peta Francia espera en la comisaría local a que liberen a Jeremstar y a los otros dos activistas.

"Castigar a aquellos que se oponen a la violencia mientras se permite, o incluso se celebra, la tortura de otros animales es una vergonzosa violación de la justicia", afirmó el grupo en un comunicado.

La legislación francesa prohíbe la crueldad hacia los animales y las corridas de toros están prohibidas en la mayor parte de Francia. Sin embargo, está permitida en ciudades como Nimes y Bayona, en el suroeste de Francia, donde se considera una tradición cultural, a pesar de las quejas de los activistas.

Aunque la opinión pública favorece la prohibición de las corridas, un intento de prohibirlas en 2022 fracasó porque los legisladores franceses no querían crear descontento en las regiones aficionadas a la tauromaquia.