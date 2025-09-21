Bad Bunny: El épico final de la residencia con Marc Anthony

Con un lleno total, no solo dentro del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, sino también en sus alrededores, Bad Bunny concluyó su histórica residencia "No me quiero ir de aquí", la cual fue transmitida en vivo a través de Amazon Music.

Este evento multitudinario fue más que un simple concierto; se convirtió en una celebración de la identidad y la historia puertorriqueña, poniendo de relieve temas cruciales para la isla, como la gentrificación.

Durante las fechas de su residencia, el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, no solo deleitó a sus seguidores con su música, sino que también utilizó su plataforma para visibilizar la realidad de su tierra. Los conciertos fueron un espacio para reflexionar y conectar con sus raíces. La culminación de este ciclo estuvo marcada por momentos memorables y colaboraciones inesperadas que dejaron al público sin aliento.

El impacto de la transmisión en vivo fue masivo. Según reportes de Rolling Stone, la emisión a través de Twitch en la cuenta de Amazon Music alcanzó la impresionante cifra de 340,000 espectadores, demostrando el alcance global del fenómeno Bad Bunny. El artista, visiblemente emocionado, agradeció a su público con palabras que resonaron profundamente: "El show de esta noche no es solo mío, es de ustedes, es de nosotros, es de todos y todas, es de Puerto Rico". Este sentimiento de pertenencia y comunidad fue la esencia de la residencia.

El broche de oro de la noche lo pusieron las múltiples colaboraciones de renombre. Artistas como Chuwi, RaiNao, Dei V, Jowell & Randy, Ñengo Flow, Arcángel, De La Ghetto y, especialmente, el legendario Marc Anthony, se unieron a Bad Bunny en el escenario. La interpretación de la canción “Preciosa” junto a Marc Anthony fue uno de los momentos más emotivos y aplaudidos. Conocida como un himno de amor a Puerto Rico, esta colaboración simbolizó la conexión inquebrantable del artista con su tierra.

Al finalizar, Bad Bunny reiteró su compromiso de seguir siendo fiel a sí mismo y a sus orígenes. Después de su exitosa residencia en Puerto Rico, territorio libre asociado a Estados Unidos, el artista se embarcará en una ambiciosa gira de 56 fechas por América Latina, Australia y Europa. No obstante, su gira no incluirá a Estados Unidos, una decisión que, según una reciente entrevista con la revista británica i-D, se debe al "problema" de la posible presencia de la policía de inmigración (ICE) frente a sus salas de conciertos, una medida que refleja su constante preocupación por las problemáticas sociales y su postura frente a las políticas migratorias.

