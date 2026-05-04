Asesinato de Carolina Flores: Su suegra negó cometer el crimen mientras era detenida

La detención de Erika María Guadalupe Herrera Coeriant, de 63 años, en Caracas, Venezuela, ha generado atención internacional al estar vinculada con el feminicidio de una exreina de belleza mexicana ocurrido en Ciudad de México.

La captura se produjo el 29 de abril tras una intervención de autoridades venezolanas, en coordinación con organismos internacionales, en medio de un operativo que incluyó la activación de una alerta roja de Interpol.

De acuerdo con reportes oficiales, la mujer fue arrestada inicialmente por desacato luego de negarse a identificarse ante las autoridades locales. Según versiones periodísticas, esta acusación habría servido como una medida preliminar mientras se confirmaba su identidad y se procesaba la orden internacional en su contra. La detención permitió asegurar su custodia mientras avanzaban los procedimientos legales correspondientes.

El caso está relacionado con el asesinato de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, ocurrido el 15 de abril en un departamento ubicado en la zona de Polanco, en la capital mexicana. Investigaciones señalan que la víctima habría recibido múltiples disparos dentro de su vivienda, en un hecho que generó conmoción pública y presión mediática debido a la gravedad del crimen y al vínculo familiar entre víctima y presunta agresora.

Tras el crimen, Herrera habría salido de México el 16 de abril con destino a Venezuela, realizando una escala en Panamá. Este movimiento internacional activó los protocolos de búsqueda y cooperación entre países, lo que derivó en la emisión de una notificación roja por parte de Interpol, mecanismo que permite localizar y detener a personas buscadas en distintos territorios.

El corresponsal Norberto Mazza explicó que durante el procedimiento en Caracas, la detenida se habría resistido a la intervención policial. " ella se negó a ser detenida, dijo que por qué, que estaba en otro país, que no tenían autoridad para como para detenerla por un delito que ella no había cometido, incluso lo negó", señaló. Asimismo, indicó que el cargo de desacato fue utilizado de manera estratégica. "el delito de desacato solo fue un "pretexto para detenerla, mientras esperaban la alerta roja emitida por las autoridades de Interpol desde la Ciudad de México".

La captura se realizó en un inmueble ubicado en el municipio El Hatillo, donde la mujer se encontraba alojada tras su llegada al país sudamericano. Autoridades venezolanas confirmaron que permanece bajo custodia mientras se adelantan los trámites judiciales correspondientes para su posible traslado a México.

El proceso de extradición ya fue iniciado por las autoridades mexicanas, sin embargo, expertos advierten que este tipo de procedimientos internacionales puede extenderse durante varios meses o incluso años, dependiendo de factores legales, diplomáticos y administrativos entre los países involucrados. La cooperación bilateral será determinante para avanzar en el caso.

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El expediente judicial ha puesto en el centro del debate la coordinación entre sistemas de justicia internacionales, así como los tiempos de respuesta ante delitos graves que cruzan fronteras. La emisión de alertas globales y la rápida localización de la sospechosa reflejan el alcance de los mecanismos de cooperación policial, aunque también evidencian los desafíos en la ejecución de procesos legales complejos.

Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación en México, donde la Fiscalía mantiene abierta la causa por feminicidio. La detención en Venezuela representa un paso clave en el desarrollo del proceso judicial, aunque aún quedan pendientes etapas decisivas para determinar responsabilidades y avanzar hacia una eventual sentencia.