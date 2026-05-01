D4vd: Autoridades detallan relación con Celeste Rivas cuando ella tenía 11 años

El caso dio un giro clave el 8 de septiembre de 2025, cuando las autoridades localizaron restos humanos en la cajuela del vehículo del cantante.

El proceso judicial contra el artista David Anthony Burke, incorpora nuevos elementos tras la revelación de documentos presentados en audiencia preliminar el pasado 29 de abril.

La investigación reconstruye el tipo de relación que habría mantenido con la adolescente Celeste Rivas Hernández, estableciendo una línea de tiempo que inicia en enero de 2022, cuando la menor tenía 11 años.

De acuerdo con la fiscalía, el contacto inicial habría evolucionado hasta convertirse en una relación de carácter íntimo en noviembre de 2023, cuando la joven tenía 13 años y el músico 18. Este aspecto resulta determinante dentro del caso, en el que el cantante enfrenta cargos por homicidio, abuso sexual continuado contra una menor de 14 años y manipulación ilegal de restos humanos, delitos que podrían acarrear sanciones de máxima gravedad.

En declaraciones ante agentes del sheriff del condado de Riverside, Burke admitió haber tenido comunicación con la adolescente días antes de que fuera reportada como desaparecida en febrero de 2024. Sin embargo, aseguró que desconocía su edad real. Este punto ha sido cuestionado por los investigadores, quienes señalan inconsistencias en su versión, especialmente luego de que el propio artista mostrara a las autoridades una imagen de la joven almacenada en su teléfono móvil.

El caso dio un giro clave el 8 de septiembre de 2025, cuando las autoridades localizaron restos humanos en la cajuela del vehículo del cantante. Los análisis forenses determinaron que la causa de muerte fue homicidio por “múltiples heridas penetrantes causadas por objeto(s)”, lo que refuerza la hipótesis de un acto violento. Desde ese momento, Burke permanece detenido sin derecho a fianza a la espera del inicio del juicio.

Te puede interesar: Insólito: hombre exhuma a su hermana y lleva el cadáver al banco para reclamar dinero

Te puede interesar: Wendy Guevara recupera su cuenta de Instagram tras polémica y revela la verdadera causa del cierre

El fiscal de distrito Nathan Hochman indicó que el acusado, actualmente de 21 años, podría enfrentar cadena perpetua sin opción de libertad condicional o incluso la pena de muerte, aunque la fiscalía aún no define si solicitará esta última medida.

El expediente judicial también recoge antecedentes relevantes, como las denuncias de desaparición presentadas por la familia de la menor en dos ocasiones durante 2024. El 17 de febrero de ese año, las autoridades identificaron el número de Burke en los registros telefónicos de la adolescente y lo contactaron. En ese momento, el músico afirmó haberla visto solo una vez y negó conocer su ubicación. La joven regresó a su domicilio dos días después.

Posteriormente, según la fiscalía, Burke habría entregado dinero a un estudiante de secundaria para que facilitara a la menor un teléfono celular adquirido por él, con el objetivo de mantener el contacto. Asimismo, los investigadores documentaron desplazamientos de la adolescente junto al artista a ciudades como Las Vegas, Londres y Texas, además de estancias en la residencia del cantante en Hollywood Hills durante el verano de 2024.

Entre las pruebas recabadas figuran conversaciones que incluyen referencias a “sexo, embarazo, aborto y uso de anticonceptivo de emergencia”, lo que refuerza la hipótesis de una relación inapropiada con una menor. Adicionalmente, la adolescente aparece como testigo en otra investigación en curso relacionada con presuntos comportamientos indebidos atribuidos a Burke.

Uno de los momentos clave del caso se sitúa en la noche del 23 de abril de 2025. Según la acusación, la joven habría manifestado su intención de hacer pública la relación, lo que podría afectar la carrera del artista. El fiscal sostiene que, a partir de ese contexto, Burke habría causado su muerte y posteriormente ocultado los restos en el vehículo.

Por su parte, el equipo de defensa del cantante, integrado por Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter, rechazó los señalamientos tras la detención ocurrida el 16 de abril. Los abogados sostienen que “no fue la causa de la muerte” de la adolescente y anticipan que presentarán su estrategia para demostrar la inocencia del acusado durante el juicio.

La audiencia preliminar está prevista para el 26 de mayo, mientras que el 12 de mayo se realizará una diligencia de seguimiento procesal. El caso continúa bajo atención pública debido a la gravedad de los cargos y a la complejidad de los elementos probatorios expuestos por las autoridades.