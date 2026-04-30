Wendy Guevara recupera su cuenta de Instagram tras polémica y revela la verdadera causa del cierre

La desaparición del perfil de Wendy Guevara en Instagram encendió las alarmas en el ecosistema digital.

Con una comunidad cercana a los ocho millones de seguidores, la ausencia de su cuenta desde el 26 de abril generó incertidumbre, especulación y un intenso debate sobre reputación online, cancelación en redes sociales y gestión de crisis digitales.

Durante varios días, quienes intentaban acceder a su perfil se encontraban con el mensaje “Esta página no está disponible”, sin confirmación oficial sobre una posible sanción. El contexto no era menor: semanas antes, se habían viralizado antiguos videos junto a Paola Suárez que desataron críticas por abordar temas sensibles. La conversación digital escaló rápidamente, alimentando versiones sobre un supuesto castigo por parte de la plataforma.

Sin embargo, la propia influencer aclaró el origen del problema y desmintió cualquier sanción. Según explicó, el cierre de su cuenta respondió a un protocolo de seguridad tras detectar un intento de acceso no autorizado. La plataforma activó un bloqueo automático para proteger la información y solicitó una verificación exhaustiva de identidad.

En declaraciones ofrecidas al programa De Primera Mano, la creadora detalló lo ocurrido: “Fue porque yo estaba en Ciudad de México trabajando y de pronto un dispositivo intentó meterse a mi cuenta de Instagram, cambiando las contraseñas, intentó cambiar las contraseñas, y, como intentó cambiarlas, la cuenta se cayó… me mandaron un código facial, de reconocimiento facial, INE, pasaporte y todo ese tipo de cosas… ya los mandé y vamos a ver si me la regresan”. Este testimonio despejó dudas y confirmó que el incidente estuvo vinculado a medidas de ciberseguridad y protección de cuentas, no a una penalización.

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El proceso incluyó el envío de documentos oficiales como identificación y pasaporte, además de un sistema de reconocimiento facial, mecanismos que forman parte de los protocolos actuales de verificación de identidad en plataformas digitales. La influencer reiteró que no existió ningún tipo de sanción derivada de controversias recientes.

En medio de la incertidumbre, también recordó episodios similares en el pasado, especialmente durante su participación en La Casa de los Famosos México, donde su cuenta fue bloqueada en varias ocasiones sin que ella lo notara. En ese entonces, recibió apoyo de contactos vinculados a Televisa para gestionar la recuperación del perfil.

Sobre ese antecedente, agregó: “Vamos a ver si regresa mi cuenta, de todos modos ya me hablaron varias personas de la televisora (Televisa), diciéndome que me pueden ayudar a que me la regresen. Igual cuando estuve adentro de ‘La casa de los famosos’ me cerraron la cuenta tres veces y yo no me di cuenta, y ahí me estuvieron ayudando. Bueno, esperemos a ver qué pasa”. Finalmente, el perfil fue restablecido casi en su totalidad, acumulando nuevamente millones de seguidores.

El episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a intentos de hackeo, suplantación de identidad y bloqueos automatizados, incluso cuando cuentan con grandes audiencias. También refleja cómo la falta de información oficial puede amplificar rumores en entornos digitales altamente reactivos.

Más allá de esta situación puntual, Wendy Guevara mantiene una trayectoria marcada por la viralidad y la resiliencia. Desde su irrupción en internet con el fenómeno “Las Perdidas” hasta su consolidación como figura mediática, ha logrado expandir su presencia a televisión, música y plataformas de streaming, posicionándose como una de las personalidades más influyentes del entretenimiento digital en México.

El caso también evidencia la importancia de la seguridad digital en redes sociales y la necesidad de protocolos robustos para proteger cuentas de alto impacto. Mientras tanto, la influencer retoma su actividad con una comunidad que, pese a la controversia, continúa activa y atenta a cada movimiento en su ecosistema digital.