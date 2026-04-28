Actriz revela su crisis tras ruptura por WhatsApp: hospitalización y salud mental

Fiona Horsey, recordada por su participación en la icónica serie "Padres e hijos", volvió a la conversación pública tras compartir detalles sobre uno de los episodios más complejos de su vida personal.

La artista relató cómo el final de su matrimonio, después de 18 años, derivó en una crisis emocional y afectación en su salud mental que incluso requirió hospitalización.

La ruptura, según explicó, ocurrió en un contexto marcado por la distancia geográfica y el deterioro de la relación. Mientras ella se encontraba en Londres junto a sus hijos, su entonces esposo permanecía en Colombia, donde habría iniciado un nuevo vínculo sentimental. En ese escenario, la actriz recibió el mensaje que confirmaba el fin de su matrimonio. “Me fue infiel con alguien más joven. Me manda a Inglaterra, pero en el fondo es la manera de poder terminarme por WhatsApp”, relató, evidenciando el impacto de una separación que se produjo de manera inesperada y a través de medios digitales.

Este episodio desencadenó una etapa prolongada de inestabilidad emocional. Durante varios meses, Horsey enfrentó un proceso de desgaste psicológico que se intensificó tras su regreso a Colombia, cuando intentó retomar la relación con su expareja. La situación derivó en un deterioro significativo de su bienestar, lo que finalmente llevó a su ingreso en un centro médico, donde fue evaluada por especialistas ante la posibilidad de iniciar tratamiento psiquiátrico.

La experiencia también estuvo acompañada de una fuerte presión social y familiar. La actriz señaló que su entorno no siempre comprendió la dimensión de lo que atravesaba, lo que generó distanciamientos personales. “Tuve que dejar de hablar con muchas personas”, afirmó, al describir las dificultades para gestionar el duelo emocional mientras enfrentaba cuestionamientos externos sobre su rol como madre y su proceso de recuperación.

En medio de este panorama, Horsey encontró en el ámbito laboral una herramienta clave para reconstruirse. La decisión de iniciar un trabajo en una tienda de ropa se convirtió en un punto de inflexión dentro de su proceso. “Me metí a trabajar en una tienda de ropa, eso fue lo que me salvó”, explicó, destacando cómo la rutina y la ocupación le permitieron canalizar sus emociones y recuperar estabilidad progresivamente.

Durante su testimonio, la actriz también reflexionó sobre los factores que influyeron en la dinámica de su relación. Criada entre Colombia y el Reino Unido, señaló que creció bajo una concepción idealizada del amor y la familia. “Yo me creí todo el cuento de Disney, me lo tragué”, expresó, al reconocer cómo esa visión influyó en sus expectativas afectivas.

Asimismo, profundizó en las falencias de comunicación que marcaron su matrimonio, señalando que muchas decisiones se tomaron sin un verdadero conocimiento personal o de pareja. “Uno se casaba a ciegas, uno no se conocía a uno mismo, siguiendo unos lineamientos que nada que ver. De verdad no nos enseñaron a hablar con la pareja (...) estuvimos en la rueda del hámster, mantuvimos todas las metas, pero qué pasa con el ser”, afirmó, planteando una reflexión sobre la importancia del autoconocimiento y la comunicación emocional en las relaciones.

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Con el paso del tiempo, Horsey ha logrado reconstruir su perspectiva frente a la adversidad. En su proceso de sanación, adoptó una mirada centrada en el aprendizaje y la resiliencia. “La gratitud es el antídoto de la queja”, señaló, como parte de una filosofía personal que le ha permitido avanzar tras la crisis.

Aunque reconoce avances en su bienestar, la actriz también admitió que su visión sobre las relaciones sentimentales ha cambiado de manera significativa. La experiencia, marcada por la infidelidad y el impacto emocional de la ruptura, redefinió su forma de entender el amor, consolidando una transformación personal que continúa desarrollándose en la actualidad.

El caso de Fiona Horsey pone de relieve cómo las rupturas afectivas, la salud mental y el impacto de las relaciones digitales pueden converger en procesos complejos, evidenciando la importancia del acompañamiento profesional y de entornos de apoyo en momentos de alta vulnerabilidad emocional.