Angelina Jolie: su hija revela cómo es la actriz en su papel de madre y líder del hogar

La reciente intervención pública de Zahara Jolie volvió a situar en el centro de la conversación mediática a la familia, al ofrecer un testimonio directo sobre el vínculo que mantiene con la reconocida actriz y activista.

Durante un evento organizado por la Pearls of Purpose Foundation, la joven de 21 años compartió una reflexión centrada en las relaciones entre madres e hijas, abordando su experiencia personal desde una perspectiva íntima y formativa.

En el discurso, difundido ampliamente en redes sociales, Zahara explicó la complejidad de describir su relación familiar, destacando su carácter único. “Cuando me pidieron hablar hoy sobre el valor de las relaciones entre madres e hijas, me resultó difícil encontrar las palabras. No porque no lo valore, sino porque mi mamá y yo tenemos una relación única, casi afín, que puede ser difícil de poner en palabras”, expresó ante los asistentes, marcando el tono de una intervención que combinó elementos personales con reflexiones más amplias sobre la crianza y los valores.

La estudiante universitaria, quien cursa el último año de psicología con enfoque en estudios educativos, también profundizó en su historia de vida y en el entorno familiar en el que creció. “Nuestro amor es uno que se construyó. Fui adoptada a los seis meses y recibí a algunas de las personas más especiales y amorosas como hermanos, con una mamá que nos crio con el valor de ayudar a los demás, ser amables y siempre esforzarnos por crecer como personas”, señaló, resaltando la importancia de la educación en valores, la empatía y la solidaridad dentro de su hogar.

En su intervención, Zahara subrayó que estos principios, aunque aparentemente sencillos, adquieren una dimensión especial en el contexto actual. “Pueden sonar simples, en un mundo donde la amabilidad a veces se pasa por alto y ayudar a otros puede tener un costo”, afirmó, al tiempo que reconoció el papel de su madre como referente en su desarrollo personal. En ese sentido, definió a Angelina Jolie como “la mujer más desinteresada, amorosa y comprensiva a la que puedo llamar mamá”, una declaración que rápidamente captó la atención de medios y seguidores a nivel global.

Te puede interesar: Katy Perry: actor de 'Teenage Dream' habla de 'trauma silencioso' y culpa a la cantante

Te puede interesar: Michael Jackson: El destino del Rancho Neverland tras la muerte del 'Rey del Pop'

El discurso también incluyó una mirada a los desafíos que implica crecer en un entorno de alta exposición mediática. Zahara hizo referencia a las dificultades para preservar la intimidad familiar en medio de la atención constante. “Desde temprano me di cuenta de que sería difícil incluir a mi mamá y a mi familia en estos espacios sin poder compartir directamente los efectos. Con la vida pública que llevamos, puede ser complicado encontrar momentos especiales e íntimos sin sentir el peso de tantas miradas sobre nosotros”, explicó, evidenciando el impacto de la vida pública en familias de celebridades.

En cuanto a su desarrollo académico y liderazgo, la joven destacó su participación activa en organizaciones estudiantiles, donde actualmente se desempeña como vicepresidenta de su hermandad universitaria. “A lo largo de mi formación, he visto la alegría y los desafíos que conlleva la mentoría y la importancia de tener modelos positivos. Todos sabemos que no llegamos a donde estamos únicamente por mérito propio”, afirmó, reforzando la relevancia del acompañamiento y las redes de apoyo en los procesos formativos.

Zahara también abordó su rol dentro de la dinámica familiar, especialmente en el cuidado de sus hermanos menores, señalando cómo replicó las enseñanzas recibidas. “Me gustaba cuidar de mis hermanos menores y reflejar el cuidado y la compasión que mi mamá nos mostraba”, comentó, destacando la transmisión intergeneracional de valores como la responsabilidad y la empatía.

En el cierre de su intervención, la joven hizo alusión al impacto duradero de la figura materna en su identidad. “Recuerdo una frase que vi hace años que decía: ‘Soy una mujer fuerte porque una mujer fuerte me crio’. Gracias, mamá”, concluyó, sintetizando el eje central de su mensaje.

La participación pública no incluyó menciones a Brad Pitt, cuya relación con sus hijos ha sido descrita como distante tras su separación de Angelina Jolie en 2016 y la finalización de su divorcio en 2024. La familia está conformada por seis hijos: Maddox, Pax, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne, algunos de los cuales han optado por modificar el uso del apellido paterno en distintos escenarios públicos, reflejando cambios en su identidad personal dentro del ámbito mediático.