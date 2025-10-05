Bad Bunny se pone los cachetes de 'Quico' en una parodia de 'El Chavo' en SNL

El cantante Bad Bunny demostró que su talento trasciende la música y no se le da mal la actuación. El artista interpretó el personaje de “Quico”, en una parodia de “El Chavo del 8” en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), que estrenó su temporada 51, siendo anfitrión por segunda ocasión.

El sketch en inglés recreó varios de los personajes de la comedia mexicana creada y protagonizada por el recordado Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”, y que narra las vivencias de los vecinos de una vecindad.

El papel de “El Chavo” estuvo recreado por el comediante Marcello Hernández, de origen cubano y dominicano, mientras que Bad Bunny interpretó a “Quico”, con sus cachetes inflados y su peculiar tono de voz, emulando al actor Carlos Villagrán.

El personaje de “La Chilindrina”, que en la versión original es interpretado por María Antonieta de las Nieves, estuvo a cargo de Sarah Sherman. En el sketch también se recreó a los personajes de “Don Ramón” (Ramón Valdés), el “Profesor Jirafales” (Rubén Aguirre), “Doña Florinda” (Florinda Meza) y el “Señor Barriga” (Édgar Vivar).

En la escena se pudo ver los tradicionales pleitos en la vecindad y el eterno romance de “Doña Florinda” y el “Profesor Jirafales”.

El legado de Roberto Gómez Bolaños

El Chavo, cuyo nombre completo es “El Chavo del 8”, inició como sketch en 1971 dentro del programa Chespirito y la Mesa Cuadrada (que más tarde fue simplemente Chespirito), para luego convertirse en una serie de televisión independiente con su primera emisión el 26 de febrero de 1973 y una duración de siete temporadas hasta 1980, con un total de 290 episodios. No obstante, las aventuras del Chavo y sus amigos continuaron como sketches dentro del programa Chespirito hasta 1992.

Roberto Gómez Bolaños creó un universo de personajes icónicos que trascendieron la serie de la vecindad. Entre sus producciones más notables se encuentra “El Chapulín Colorado”, el superhéroe torpe, pero de buen corazón, que también comenzó como segmento y tuvo su propia serie. Otros personajes memorables que surgieron de la mente de Chespirito fueron “El Doctor Chapatín”, “Los Caquitos” (con el Chómpiras y el Peterete) y Los Chiflados. El humor blanco y los temas de la vida cotidiana en un ambiente de vecindad hicieron de las series de Gómez Bolaños un fenómeno cultural que ha sido transmitido por generaciones en toda Latinoamérica.

De la vecindad al escenario del Super Bowl

La aparición de Bad Bunny en SNL reafirma su popularidad global, ya que el artista puertorriqueño fue elegido para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026. El evento se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Este anuncio es histórico, pues Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) será el primer artista latinoamericano en liderar el espectáculo en solitario, en lo que es considerado uno de los escenarios musicales más grandes del mundo.

El intérprete de éxitos como "Tití Me Preguntó" y "Un Verano Sin Ti" ya había tenido una participación en el show del Super Bowl LIV en 2020, como invitado especial de Shakira y Jennifer Lopez, lo que ahora eleva aún más la expectativa sobre su actuación. Su elección no solo destaca su condición como uno de los artistas más reproducidos a nivel mundial, sino que también subraya la creciente influencia y representación de la cultura latina en eventos de magnitud global. Bad Bunny ha expresado que su presentación será un momento dedicado a "mi gente, mi cultura y nuestra historia".