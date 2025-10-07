Bad Bunny como 'Quico' desata reacciones del elenco original de 'El Chavo del 8'

El cantante puertorriqueño rindió homenaje de la vecindad y generó reacciones de los actores originales de la serie.

El homenaje que el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) rindió a la icónica comedia mexicana "El Chavo del 8" el pasado sábado 4 de octubre, con el cantante Bad Bunny como protagonista, se convirtió en un fenómeno viral. El artista puertorriqueño, quien fungió como anfitrión del estreno de la temporada 51 de SNL, se puso el traje de marinerito para encarnar a "Quico" y desató una ola de reacciones entre los miembros originales de la vecindad.

Las estrellas de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños ("Chespirito") celebraron el tributo y el alcance global que demuestra el show latino.

La viuda de Chespirito y actriz que dio vida a "Doña Florinda", Florinda Meza, fue una de las primeras en pronunciarse, calificando la actuación de Bad Bunny como "magistral".

"¡Me encantó! Bad Bunny hizo un trabajo magistral de Quico. Qué bueno que su talento traspase fronteras", expresó Meza en sus redes sociales.

La actriz destacó el valor del sketch como un homenaje al legado de su esposo y a la trascendencia cultural de la serie. "Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín", comentó, aprovechando para agradecerle al "Conejo Malo" por "mantener viva la ilusión del romance entre Doña Florinda y el Profesor Jirafales".

Por su parte, María Antonieta de las Nieves, quien por años fue "La Chilindrina", también se unió a las felicitaciones. La actriz aplaudió el trabajo del elenco de SNL, reconociendo especialmente la labor de Bad Bunny como "Quico" y de Sarah Sherman, quien interpretó a "La Chilindrina" en el sketch.

La reacción más divertida provino de Carlos Villagrán, el actor que inmortalizó a "Quico". El actor mexicano, citado por diversos medios, no solo felicitó al puertorriqueño, sino que le lanzó un reto musical a través de las redes sociales.

"@badbunnypr me tocará cantar ‘El Sapito’ a tu estilo. Ayúdenme a que Benito lo vea", publicó Villagrán, haciendo referencia a la famosa canción que solía interpretar con su personaje, adaptándola al estilo trap del artista.

El sketch, que recreó los pleitos de la vecindad con el comediante Marcello Hernández como "El Chavo" y el actor Jon Hamm como el "Profesor Jirafales", ha sido visto como un hito de la representación latina en la televisión estadounidense.

Roberto Gómez Bolaños creó un universo de personajes icónicos que trascendieron la serie de la vecindad. Entre sus producciones más notables se encuentra “El Chapulín Colorado”, el superhéroe torpe, pero de buen corazón, que también comenzó como segmento y tuvo su propia serie. Otros personajes memorables que surgieron de la mente de Chespirito fueron “El Doctor Chapatín”, “Los Caquitos” (con el Chómpiras y el Peterete) y Los Chiflados. El humor blanco y los temas de la vida cotidiana en un ambiente de vecindad hicieron de las series de Gómez Bolaños un fenómeno cultural que ha sido transmitido por generaciones en toda Latinoamérica.

