Barack Obama bromea con Michelle: 'Tú eres la siguiente' tras la muerte de su suegra

La ex primera dama reflexiona sobre la pérdida de su madre, los retos de criar a sus hijas bajo los focos y desmiente las especulaciones sobre su matrimonio con firmeza.

Michelle Obama ha vuelto a demostrar que es una voz poderosa y honesta, incluso en medio del duelo. Un año después del fallecimiento de su madre, Marian Robinson, a los 86 años, la ex primera dama compartió sus emociones más profundas y su peculiar sentido del humor durante un episodio del 7 de mayo de su pódcast “The Light Podcast: In My Opinion (IMO)”, donde conversó con su hermano Craig Robinson.

“Cuando pierdes a tus padres, eres el siguiente”, dijo Michelle, de 61 años, en un tono que mezclaba la reflexión con la ironía. “Si acaso, con la pérdida de mamá, gracias a Dios que eres mi hermano mayor y tengo un esposo mayor”, añadió entre risas.

Su esposo, el expresidente Barack Obama, no se quedó atrás con las bromas familiares. “Barack me decía: ‘Bueno, ahora eres tú’”, relató Michelle. “Y yo le respondí: ‘No estoy lista para ser la siguiente’. Le dije: ‘Tú eres el siguiente y Craig es el siguiente’. Te delego esa autoridad”.

Más allá de las risas, Michelle abordó con honestidad el proceso emocional que ha vivido desde la muerte de su madre, a quien describió como un pilar silencioso pero firme de su familia. “Es entonces cuando realmente te haces adulto”, confesó. “Cuando tus padres ya no están en esa posición de administrar y mantener. Pero eso sucederá en algún momento, cuando cada uno de nosotros, en nuestra propia vida, nos convirtamos en el padre, en el coordinador, en el pegamento”.

En otra conversación reciente en el programa de SiriusXM “Hablemos Fuera de Cámara con Kelly Ripa”, Michelle habló sobre uno de los desafíos más complejos de su vida: criar a sus hijas, Malia (26) y Sasha (23), en la Casa Blanca y más allá, bajo la constante vigilancia mediática.

“Fue mucho trabajo”, aseguró. “Y se volvió más difícil a medida que crecían. Tenían que conducir, ir al baile de graduación, formar parte de equipos, viajar a otras escuelas, buscar universidades, ir a fiestas, beber, probar a fumar, todo eso”, recordó. “Y cada fin de semana era una pesadilla, porque teníamos que trabajar para asegurarnos de que, siendo adolescentes normales, no acabaran en la página seis”.

A lo largo de las últimas semanas, internet se llenó de rumores sobre un supuesto divorcio entre Barack y Michelle Obama, que celebraron recientemente 32 años de matrimonio. Sin embargo, Michelle fue contundente al desmentir cualquier crisis.

“Si tuviera problemas con mi esposo, todo el mundo lo sabría”, dijo en el pódcast “Diary of a CEO”. “Y déjenme decirles, él lo sabría y todo el mundo lo sabría. No soy una mártir. No lo soy. Y estaría resolviendo problemas en público y diría: ’Déjenme contarles lo que hizo’”.

Con su característico temple, franqueza y calidez, Michelle Obama vuelve a dejar claro por qué su voz sigue siendo una de las más respetadas de la esfera pública: no le teme a la vulnerabilidad, desarma rumores con gracia y reafirma el poder de las relaciones familiares frente a la adversidad.