Beéle causa revuelo durante su breve paso por Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle estuvo de paso por Panamá y las personas que lo reconocieron no desaprovecharon el momento para tomarse una foto con el artista, que se encuentra en medio de una tormenta.

Fue la cuenta del Aeropuerto de Tocumen que colgó varias imágenes donde aparece Beéle junto a pasajeros que se tomaron fotos con el cantante.

En las últimas semanas, el cantante ha estado en medio del drama de infidelidad hacia su exesposa Camila Rodríguez, con la modelo venezolana Isabella Ladera.

Rodríguez, que fue su esposa, corista y mánager en los inicios de su carrera, habló recientemente para el pódcast Un tal Fredo, donde compartió detalles sobre su matrimonio con Beéle, según una nota del portal digital Infobae.

La creadora de contenido reveló cómo descubrió la infidelidad de Beéle con Isabella Ladera, que actualmente es la pareja del cantante colombiano.

Las redes sociales explotaron con opiniones divididas sobre esta situación.

Rodríguez conoció a Beéle durante su época universitaria, cuando cursaba estudios de comunicación social, y posteriormente se convirtió en su esposa.

La relación entre ambos terminó en medio de acusaciones de infidelidad y malos tratos. Según dijo en el podcast, hizo coros de las canciones, contribuyendo a construir el camino del cantante colombiano.

Rodríguez aseguró que tras dar a luz a su hijo menor se vio obligada a dejar de ser su manager, para recuperarse debido a varias complicaciones de salud, lo que habría generado un reemplazo por parte del equipo de Beéle, que no le dio la posibilidad de regresar.

“Todo lo que trabajé todos estos años, qué pasó con todo lo que hice…no me indemnizaron, no me pagaron sueldo, o sea, yo lo hago por amor, pero todo eso para que terminaran diciendo que yo paseaba”, dijo Rodríguez en el podcast y que cita en su nota Infobae.

Aseguró que no tuvo el apoyo de su expareja y contactó varias veces al manager de Beéle para solicitar dinero y no quedar desamparada en un centro médico.

En recientes entrevistas, el cantante admitió su infidelidad, que la atribuyó a la inmadurez y la presión tras iniciar su carrera artística a una temprana edad.

“Sí, he sido infiel, creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores… Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, he sido muy inmaduro en muchas ocasiones, pues tomé una carrera grandísima desde los 16 años”, dijo Beéle, tal como recoge Infobae.