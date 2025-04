Bill Gates revela por qué le dejará menos del 1% de su fortuna a sus hijos

Uno de los hombres más ricos del planeta, sorprendió al revelar que sus hijos no heredarán su multimillonaria fortuna.

Aunque muchos imaginarían que los descendientes del cofundador de Microsoft serían herederos de cifras colosales, la realidad es completamente distinta. Según el propio Gates, Jennifer (28), Rory (25) y Phoebe (22), fruto de su matrimonio con Melinda French Gates, recibirán menos del 1% de su patrimonio neto, estimado por Forbes en 108 mil millones de dólares en 2025.

En una conversación franca durante el episodio del 29 de marzo del pódcast Figuring Out with Raj Shamani, Gates detalló la razón detrás de esta decisión, que va más allá del dinero. “Cada uno tiene la libertad de decidir”, comenzó explicando, “En mi caso, mis hijos tuvieron una excelente crianza y educación, pero recibieron menos del uno por ciento de la riqueza total”.

Ese porcentaje, aunque representa más de mil millones de dólares, palidece frente al resto de su fortuna, destinada principalmente a la filantropía. “No sería un favor para ellos”, sentenció Gates. “No es una dinastía. No les pido que dirijan Microsoft. Quiero darles la oportunidad de tener sus propias ganancias y éxito, de ser importantes y no verse eclipsados por la increíble suerte y fortuna que tuve”.

Su enfoque se centra en que sus hijos desarrollen sus propios caminos y capacidades, sin depender del apellido Gates para triunfar. Una visión que ha guiado, además, la manera en que comunicó esta decisión a su familia. “No quieren que sus hijos tengan dudas sobre su apoyo y amor”, continuó. “Por eso, creo que es importante explicarles desde el principio su filosofía de tratarlos a todos por igual y brindarles oportunidades increíbles, pero que el objetivo principal de estos recursos es que regresen a los más necesitados a través de la fundación”.

La Fundación Gates, que fundó junto a Melinda en el año 2000, ha canalizado decenas de miles de millones hacia causas como la erradicación de enfermedades, la mejora de la educación y el acceso a agua potable. Y es en esa dirección donde Gates desea que se dirija la mayor parte de su fortuna, no hacia una herencia que perpetúe privilegios.

Melinda, quien se divorció de Gates en 2021 tras 27 años de matrimonio, también ha hablado públicamente sobre cómo criaron a sus hijos con consciencia del mundo real. En una entrevista con Elle en marzo, dijo: “Intenté que se mantuvieran en la realidad y señalarles las cosas lo máximo posible. Tuvimos conversaciones serias sobre lo diferente que era nuestra familia, pero no deberías pensar mal de ti mismo por eso”.

Una de esas decisiones fue darles libertad a sus hijos incluso sobre cómo llevar su apellido. Melinda reveló que, cuando fueron mayores, les permitieron elegir si querían usar o no el apellido Gates públicamente, en un intento de alejarlos del peso mediático que conlleva el nombre.

Con esta postura, Bill Gates se une a una creciente lista de multimillonarios que han optado por no dejar fortunas gigantescas a sus hijos. Más allá del legado empresarial, Gates está decidido a que su mayor herencia sea una filosofía: que el privilegio debe convertirse en oportunidad para quienes más lo necesitan, y que los hijos no deben vivir bajo la sombra de sus padres, sino a la luz de sus propios logros.