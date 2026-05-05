Brandon Larracuente llega a 'Chicago Fire' como un bombero de capas ocultas

La franquicia One Chicago, esa máquina de contar historias que ya suma más de 750 episodios entre Fire, P.D. y Med, estrenó hace unos meses sus nuevas temporadas en Latinoamérica a través de Universal+.

En medio de los cambios de alineación en la estación 51, la incorporación más comentada es la de Brandon Larracuente, a quien muchos recordarán por 13 Reasons Why o The Good Doctor. El actor da vida a Sal Vasquez, un bombero que entra pisando fuerte en la decimocuarta temporada de Chicago Fire.

Te puede interesar: Cervecera francesa deberá retirar 'John Lemon' tras reclamo legal vinculado a Yoko Ono

La serie, que sigue el día a día del Departamento de Bomberos de Chicago, atraviesa una etapa de reconfiguración. Mientras personajes como Kelly Severide (Taylor Kinney), Christopher Herrmann (David Eigenberg) o Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) se mantienen en pie, la llegada de Vasquez altera la dinámica del grupo.

En una entrevista exclusiva para TVN, Larracuente describió el efecto de su personaje con una imagen precisa: "arrojar una mosca en un vaso de leche y ver lo que pasa".

"Sal es muy seguro de su capacidad como bombero", explica el actor. "Sabe hacer su trabajo. Y eso a veces puede sentar mal, porque esa seguridad puede confundirse con arrogancia". Pero esa fachada de seguridad esconde más de lo que parece. Larracuente define a Vasquez como "una cebolla": capas que se van pelando a medida que avanza la temporada. "En la superficie puede aparentar algo, pero conforme avanza la temporada, empezamos a entender por qué es así". Y agrega: "Gran parte de lo que somos se vincula con el lugar de dónde venimos".

El origen de Vasquez (un padre policía que marcó su educación) asoma como una de las claves para entender su carácter. Y aunque el personaje intenta mantener la compostura, el desgaste de la convivencia diaria en el cuartel, los conflictos familiares y la presión del trabajo empiezan a resquebrajar esa armadura. "Cuando lidias con todo eso, empiezas a desmoronarte como ser humano. Y está bien ver cómo los otros personajes lo ayudan a levantarse", reflexiona Larracuente.

El actor, que nunca había vivido en Chicago, destaca la calidez del elenco estable. "Fue una bendición. Me recibieron de una forma muy cálida, me ayudaron mucho con la transición". Y adelanta que esta temporada no escatimará en roces: "Convivimos todos los días. Aunque no quieras hacer enojar a alguien, va a suceder".

El universo que no para de crecer

Más allá de los cambios en la estación 51, la franquicia One Chicago mantiene su pulso con las tramas paralelas de Chicago P.D. y Chicago Med. En el frente policial, la decimotercera temporada de P.D. incorpora a Arienne Mandi como la oficial Eva Imani, una agente de la ATF que promete remover la unidad de Inteligencia. Mientras tanto, en el centro médico Gaffney, la undécima temporada de Med lidia con el embarazo inesperado de Hannah Asher (Jessy Schram) y el regreso del Dr. Will Halstead (Nick Gehlfuss).

Mira también: Jacob Elordi se retira del jurado de Cannes 2026 por lesión

La marca One Chicago ha sabido construir un ecosistema donde los personajes de una serie aparecen en las otras casi con naturalidad. El productor Reza Tabrizi lo explica así: "Las salas de guionistas están cerca unas de otras, y hay conversaciones constantes sobre cómo conectar con los personajes de otras series. Eso ha sido constante desde el principio". Esa permeabilidad, sumada al equilibrio entre acción, drama personal y realismo, ha convertido a bomberos, policías y médicos de Chicago en héroes cotidianos para una audiencia global.

El gran cruce: un avión fantasma y un reencuentro esperado

El próximo 6 de abril, Universal+ estrenará en Latinoamérica el evento crossover que ya dio que hablar en Estados Unidos. Las tres series se unen en un arco argumental que parte de una emergencia aérea: un avión con cerca de 200 pasajeros pierde comunicación en pleno vuelo. Lo que los equipos de rescate encuentran dentro de la aeronave es todavía peor: todos los ocupantes han muerto por un agente químico desconocido.

El operativo conjunto desata una investigación que cruza a los equipos de bomberos, policía y médicos. El evento marca también el regreso de dos personajes muy queridos por el público: los detectives Hailey Upton (Tracy Spiridakos) y Jay Halstead (Jesse Lee Soffer). Upton reaparece como agente especial del FBI, mientras que Halstead vuelve de una operación encubierta en Bolivia. Su reencuentro profesional es uno de los ejes emocionales del especial.

Las showrunners de las tres series, Gwen Sigan (P.D.), Andrea Newman (Fire) y Allen MacDonald (Med), trabajaron para que el cruce no fuera solo un despliegue de acción. "Lo que hace especiales a estos crossovers es la unión de los personajes y la atención al detalle. Tenemos acción, suspenso, momentos para los personajes, parejas que esperas que sucedan, parejas que esperas que no se separen. Todo eso es único", explica MacDonald. El resultado, según la crítica, incluye un giro inesperado: la muerte de Macy, una bombera recurrente desde la temporada 10, víctima de la exposición secundaria al agente químico.

El universo One Chicago sigue creciendo, quizás porque sus personajes no son héroes extraordinarios, sino de personas comunes enfrentando situaciones límite, y eso, al parecer, nunca pasa de moda.