Britney Spears se reunió con J Balvin y Maluma y no tenía ni idea de quiénes eran

Nueva York/Los cantantes de música urbana, J Balvin y Maluma se encontraban cenando en un famoso restaurante en la ciudad de Manhattan. Ambos son viejos amigos, Maluma había actuado en el Madison Square Garden con mucho éxito y J Balvin está promocionando su nuevo lanzamiento, Colmillo, junto a Tainy, Young Miko y la colaboración de Jowell & Randy.

Lo que los artistas no esperaban que pasará, era que se encontraran a la mismísima reina del pop, Britney Spears. Ambos estaban ocupando una mesa en el restaurante Zero Club Bond de la gran ciudad cuando vieron aparecer a Spears, que no se resistió a saludarlos y sentarse con ellos un momento.

De acuerdo con la publicación del portal TMZ, especializado en seguirle los pasos a las celebridades en los Estados Unidos, los artistas colombianos cumplieron los deseos de Spears con comida asiática, una de las favoritas de la intérprete.

Aunque la fotografía no revela muchos detalles, varios usuarios festejaron que estuviesen juntos. Animados, afirmaron que este tipo de visitas le podrían hacer falta a la princesa del pop, pues en días pasados la misma estuvo en el ojo público, tras publicar un video bailando con unos cuchillos falsos que alertó a sus seguidores.

"¿Quién así como yo en el amor?", escribió el autor de Hawai en Instagram, refiriéndose a su cara de “amargado” con buen humor.

Si bien es cierto que una posible colaboración entre los tres sería una gran sorpresa para todos, no hay certeza de que esta idea siquiera se haya pensado, sin embargo, lo que sí es seguro, es que los artistas tiene un buen sentido del humor entre ellos.

"Eso es lo que le hace falta a Britney, juntarse con los latinos y darnos el próximo hit del reguetón", "La princesa del pop viene de regreso con los que son", "Pocos han parchado con Britney", "¡Dios mío, equipo de ensueño!", fueron algunos de los comentarios más destacados de los fanáticos.

Por su lado, Spears compartió un video de Instagram con una secuencia de fotografías donde muestra su vista a Nueva York. en algunos segundos del contenido, aparece una fotografía de los tres artistas un poco mas divertida y con gestos sonrientes.

"Viaje rápido a NY. ¡No tenía idea de quiénes eran estos chicos en el restaurante!", señaló la cantante con emojis.

Todo parece indicar que Britney viajó a Nueva York, después de mucho tiempo, como parte de los preparativos previos al lanzamiento de su libro de memorias The Woman in Me, que sale a la venta el próximo 24 de octubre y por lo cual se espera que la cantante de 41 años pueda tener algunas actividades de prensa para promover el título.