¿Qué le pasó? Manuel Turizo abandona concierto en Nueva Jersey enfurecido con sus fans

Ciudad de Panamá/El cantante colombiano Manuel Turizo, protagonizó un momento de tensión mientras ofrecía un concierto en Nueva Jersey, Estados Unidos. El motivo de su enojo fue el constante uso de los teléfonos celulares que tenía el público, en lugar de solo disfrutar el show. Sus primeras peticiones fueron en un tono relajado y en modo de consejo, todo para que sus fanáticos estuvieran enfocados en su presencia y no tuvieran ningún otro distractor. Sin embargo, su voz se elevó y lanzó amenazas de terminar con la presentación al ver que nadie le hacía caso.

"Guarden esos celulares y disfruten de la música. Que todo el mundo guarde el celular", mencionó al público y el momento quedó grabado en un video que se dio a conocer en TikTok e Instagram. "Guarda, guarda, guarda, si no, no lo guardan, cantamos ni un carajo y me voy ya de aquí", gritó.

Como uno de los asistentes seguía con el teléfono, el famoso se acercó y le pidió directamente que hiciera caso a la petición. "Hey pana, si no guardas ese celular, nos vamos ya mismo", advirtió.

El intérprete de "Quiéreme mientras se pueda" al final decidió abandonar el escenario y dejar a todos sus fanáticos en un total silencio. Lo que causo la molestia inmediata de los asistentes: "¿Y es que las entradas las regalan?, "Eso pasa por idolatrar a esos artistas ¿Acaso él no debe dar un show? Falta de profesionalismo", y "La verdad los artistas no tienen una carrera, porque si se le llama carrera profesional cantar con autotune no es talento", fueron algunos comentarios.

Todo el público se tomó el tiempo de opinar sobre lo ocurrido y rechazaron el comportamiento que tuvo debido a que consideran que todos los asistentes están en su derecho de hacer lo que deseen y exigen que el dinero se retorne a las tarjetas con las que se pagaron las entradas.

Por el momento, el cantante ni su equipo se han manifestado sobre esta situación que se volvió viral en todas las redes sociales. Muchos internautas aseguran que luego del suceso, su audiencia disminuirá debido al mal trato y el comportamiento indebido del cantante.

Aunque cabe resaltar que, la semana pasada, Manuel Turizo se llevó el premio Global 200 Canción Latina del Año por su éxito “La Bachata” en los premios Billboard y se presentó esa misma noche como uno de los artistas principales de la gala.