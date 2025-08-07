CABANGA, proyecto de la cantautora panameña Patricia Vlieg, conmemora 10 años

El proyecto de Patricia Vlieg conmemora su aniversario con conciertos, talleres y colaboraciones internacionales que destacan el valor del patrimonio sonoro nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este mes, la cantautora panameña Patricia Vlieg conmemora el décimo aniversario de CABANGA, un proyecto musical y multidisciplinario que ha marcado un antes y un después en la interpretación del repertorio panameño. CABANGA ha sido aplaudido por su capacidad de fusionar las tradiciones locales con influencias de jazz, música clásica y latinoamericana, posicionando la riqueza musical de Panamá en el ámbito internacional.

Un legado que entrelaza música, identidad y memoria.

Inspirado en la búsqueda de rescatar la memoria colectiva a través del arte, CABANGA ha sido una plataforma de expresión cultural, conectando generaciones y ampliando los horizontes del folclore panameño. "Las canciones son pretextos para compartir nuestra historia, recordar de dónde venimos e imaginar horizontes posibles", afirma Vlieg, actualmente radicada en Japón cursando una maestría en Relaciones Internacionales y Estudios de Paz.

El proyecto ha contado con colaboraciones de artistas como Paquito D'Rivera, Lila Downs, Popi Spatocco y Berta Rojas, y ha llegado a escenarios de Asia como parte de iniciativas diplomáticas y culturales entre Panamá y Japón.

Programa de celebración: agosto 2025

● Del 11 al 15 de agosto: Sonoridades de Cabanga

Feria Internacional del Libro de Panamá 2025 - Atlapa - Stand de Latin American Music Workshop. Charlas y talleres sobre el proceso creativo detrás de CABANGA.

● 12 de agosto: Participación por invitación especial del concierto de Berta Rojas en el Teatro Nacional, acceso libre y gratuito.

● 14 de agosto: CABANGA: Canción, danza e identidad. Teatro Pacific, 9:00 p.m.

Un espectáculo que combina música y danza folclórica, con la participación de Vitradanzas Panamá.

● 15 de agosto: Polícroma Identidad

Presentación del poemario de Patricia Vlieg en ATLAPA, 3:00 p.m.

● 24 de agosto: Cierre íntimo

Concierto en The Club, American Trade Hotel. Boletos a través de la plataforma del hotel.

En el interior del país tendrá la siguiente participación

26 de agosto: Veraguas - Centro de Convenciones Coopeve a beneficio de la Fundación Solidaridad y Desarrollo de Panamá.

29 de agosto: Boquete, Chiriquí - Parroquia San Juan Bautista de Boquete a beneficio de Anima e Cuore y Niños Cantores de Boquete de la Fundación Biblioteca de Boquete.