Cantante The Weeknd elude cárcel en EEUU tras golpear a un policía

El cantante canadiense The Weeknd consiguió eludir la cárcel en Estados Unidos tras golpear a un policía en Las Vegas a principios de año.

De acuerdo a documentos judiciales presentados esta semana, el cantante --cuyo nombre real es Abel Tesfaye-- accedió a "mantenerse lejos de los problemas" a cambio de que se desestimara su caso.

También prometió hacer 50 horas de servicio comunitario en Canadá, contribuir con 1.000 dólares a un fondo para policías heridos y someterse a una terapia psicológica.

El cantante de R&B de 25 años fue arrestado en enero en el hotel Cromwell de Las Vegas, cuando un policía intervino para interrumpir una pelea y recibió un golpe de The Weeknd.

Este problema legal coincide con un momento en que The Weeknd se comienza a establecer como una estrella importante gracias a su álbum "Beauty Behind the Madness", que estuvo tres semanas como número uno en ventas en Estados Unidos.

The Weeknd, mejor conocido por su canción "Can't Feel My Face", es considerado uno de los favoritos en la próxima entrega de los premios Grammy.

Hijo de inmigrantes etíopes, el artista se dio a conocer gracias a los videos que publicó en YouTube a partir de 2010.