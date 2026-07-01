Capturan a falso policía que utilizaba inteligencia artificial para estafar a mujeres viéndose guapo

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso recurría a imágenes editadas con inteligencia artificial (IA) para modificar su aspecto físico, construir una identidad falsa y ganarse la confianza de sus víctimas con fines económicos.

Un hombre fue detenido en Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador, tras ser señalado por presuntamente hacerse pasar por integrante de la Policía Nacional para engañar a mujeres mediante redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso recurría a imágenes editadas con inteligencia artificial (IA) para modificar su aspecto físico, construir una identidad falsa y ganarse la confianza de sus víctimas con fines económicos.

Las autoridades informaron que el individuo desarrollaba su actividad principalmente a través de TikTok y otras plataformas digitales, donde publicaba fotografías en las que aparecía con mayor musculatura, ojos claros y vistiendo un uniforme policial. La combinación de herramientas de edición y recursos de inteligencia artificial le permitía proyectar una apariencia completamente distinta a la real, reforzando el engaño y facilitando el contacto con mujeres interesadas en entablar conversaciones.

Según la información recopilada por la Policía, el presunto estafador iniciaba conversaciones con sus víctimas utilizando un perfil cuidadosamente elaborado. Una vez que lograba establecer una relación de confianza, comenzaba a solicitar dinero bajo distintos argumentos. Esta modalidad corresponde a un caso de suplantación de identidad y fraude digital, una práctica que ha ganado terreno con el uso de nuevas tecnologías capaces de alterar fotografías de manera convincente.

La captura se produjo el pasado lunes luego de que una fuente humana alertara a las autoridades sobre las actividades del sospechoso. El coronel Hugo Amores, comandante de la subzona Manabí N.º 13, explicó cómo se desarrolló el procedimiento y confirmó que el hombre utilizaba elementos reservados para personal policial. “El individuo utilizaba uniforme camuflaje y otras prendas de uso policial, por lo que procedimos a la aprehensión”, detalló el oficial.

Durante el operativo, los agentes comprobaron que la apariencia física del detenido era muy diferente de la mostrada en sus perfiles digitales. Además del uniforme, el hombre llevaba aproximadamente diez capas de ropa de estilo militar y policial con el propósito de aparentar una contextura mucho más robusta. En un video que posteriormente se difundió en redes sociales se observa cómo el sospechoso se retira una prenda tras otra mientras afirma que utilizaba esa cantidad de ropa debido a problemas pulmonares.

Las investigaciones también revelaron que el detenido posee antecedentes por intimidación, un elemento que ahora forma parte del proceso judicial. La Policía indicó que el caso responde a una modalidad conocida como catfishing, consistente en crear una identidad falsa para manipular emocionalmente a otras personas mediante internet y obtener beneficios económicos o personales aprovechando la confianza generada.

Te puede interesar: Bad Bunny y Novak Djokovic sorprenden en Wimbledon con una amistad que acapara las miradas

Te puede interesar: Katy Perry suspende su esperado concierto en Bélgica y prioriza la seguridad del público

Las imágenes difundidas por el sospechoso mostraban un aspecto físico muy diferente al real. Gracias al uso de inteligencia artificial, alteraba sus rasgos faciales, aumentaba el volumen de su cuerpo y proyectaba una imagen de agente en servicio. En algunos intercambios con usuarias de redes sociales también afirmaba viajar constantemente por el país para reforzar la credibilidad de su personaje. “Soy de Quito, pero paso viajando”, escribía en algunos comentarios dirigidos a mujeres que reaccionaban a sus publicaciones.

Las autoridades consideran que todos esos elementos formaban parte de una estrategia diseñada para atraer potenciales víctimas y convencerlas de realizar transferencias de dinero. La utilización de herramientas tecnológicas permitió al sospechoso construir una identidad aparentemente confiable, dificultando que quienes interactuaban con él detectaran el engaño durante los primeros contactos.

Tras la detención, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones al establecer relaciones con personas conocidas exclusivamente por internet. La institución recomendó verificar la identidad de cualquier contacto antes de compartir información personal o realizar envíos de dinero, especialmente cuando existen solicitudes económicas sin respaldo comprobable. Asimismo, recordó que el crecimiento de la inteligencia artificial también ha incrementado los riesgos asociados al fraude en redes sociales, por lo que resulta fundamental confirmar la autenticidad de perfiles y documentos antes de confiar en quienes operan desde plataformas digitales.