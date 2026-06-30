Katy Perry suspende su esperado concierto en Bélgica y prioriza la seguridad del público

La cantante canceló su presentación como artista principal del festival Werchter Boutique en Bélgica después de que las autoridades ordenaran la finalización anticipada del evento debido al riesgo de tormentas severas .

La decisión fue comunicada pocas horas antes del espectáculo, cuando Katy Perry ya se encontraba entre bastidores preparándose para subir al escenario ante miles de seguidores que aguardaban su actuación en el Festivalpark Werchter.

La medida fue adoptada por el comité de seguridad del festival, conformado por representantes de las autoridades competentes y la organización del evento, tras evaluar los pronósticos meteorológicos que advertían la llegada de intensas tormentas eléctricas durante la noche. El objetivo fue evitar situaciones de riesgo para los asistentes y facilitar una evacuación ordenada del recinto antes de que las condiciones climáticas empeoraran.

La propia artista confirmó la noticia mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde explicó las razones que impidieron la realización del espectáculo. “Lamentablemente, mi actuación en @WerchterBoutique esta noche no puede realizarse debido a una cancelación ordenada por el gobierno a causa de las condiciones meteorológicas adversas y las preocupaciones por la seguridad del público”, expresó la estrella estadounidense, acompañando sus palabras con una fotografía tomada tras bambalinas mientras su vestuario permanecía listo, pero sin llegar a utilizarse.

Las autoridades del Brabante Flamenco activaron una alerta BE-Alert después de analizar la evolución del clima. En el comunicado oficial difundido por la organización del festival, se explicó que la suspensión anticipada permitiría “garantizar que la salida de los visitantes se desarrolle de forma segura y ordenada”, priorizando el bienestar de las aproximadamente 55.000 personas que habían acudido al evento.

Antes de anunciarse el cierre definitivo, el público alcanzó a disfrutar de la presentación de Pitbull, prevista antes de las 21:00 horas. Posteriormente, el recinto comenzó a desalojarse y el esperado concierto de Katy Perry, programado para las 22:00 horas con una duración aproximada de 90 minutos, quedó oficialmente cancelado por motivos de seguridad.

La intérprete de éxitos internacionales como Firework y Roar reconoció la decepción que le produjo no poder reencontrarse con sus seguidores belgas, aunque reiteró que comprendía plenamente la decisión adoptada por las autoridades. “Estoy igual de disgustada que ustedes”, manifestó la cantante, antes de remarcar que la seguridad del público “siempre es lo primero y más importante”.

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En la misma publicación también compartió un detalle especial que había preparado para la ocasión. “Iba a llevar el mismo atuendo del espectáculo de 2009 otra vez”, escribió, revelando que deseaba rendir homenaje a la actuación que ofreció en ese mismo escenario hace 17 años, cuando iniciaba su carrera internacional con la gira Hello Katy, poco después del lanzamiento de su álbum debut One of the Boys.

La cancelación se produjo semanas después de que la artista participara en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA celebrada en Los Ángeles, donde interpretó por primera vez en directo su tema Wonder, publicado en 2024, junto al joven cantante noruego Tius. En ese evento estuvo acompañada por su pareja, Justin Trudeau, con quien mantiene una relación pública desde diciembre de 2025. Mientras continúa promocionando su nuevo sencillo Watch It Burn, la cantante sigue adelante con su gira europea, cuyo próximo compromiso está previsto en el Cardiff Castle, en Gales, como parte del ciclo de conciertos de verano DEPOT Live.