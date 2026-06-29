Erika Ender destaca la solidaridad de Panamá con Venezuela en medio de la tragedia

La cantante y compositora panameña compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para resaltar la respuesta solidaria de Panamá frente a la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela tras los devastadores terremotos registrados esta semana.

Mientras la Selección Nacional disputaba un importante compromiso internacional, la artista aseguró que el país protagonizó otra victoria fuera del terreno de juego, impulsada por la unión y el compromiso de miles de ciudadanos con las víctimas del desastre.

En una publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, la intérprete estableció un paralelismo entre el desempeño deportivo de la selección panameña y la movilización ciudadana para apoyar al pueblo venezolano. “Esta semana Panamá jugó dos mundiales al mismo tiempo. Uno en la cancha. Y otro en el corazón. Mientras veo nuestro tercer partido, quería compartir esto, porque me llena de orgullo ver cómo nuestra Selección se ha ganado el respeto del mundo… y cómo nuestro país, con esa misma fuerza, se volcó a abrazar a Venezuela cuando más lo necesitaba.”

La también autora de reconocidos éxitos internacionales afirmó que la verdadera grandeza de un país no se mide únicamente por los resultados deportivos, sino también por la capacidad de responder con empatía ante quienes enfrentan momentos difíciles. En ese contexto, destacó el trabajo de voluntarios, organizaciones y ciudadanos que se han unido para enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

Ender manifestó que le emocionó observar a numerosos panameños donando agua, alimentos, medicinas e insumos básicos, además del trabajo desarrollado por colaboradores de su fundación y otros voluntarios en distintos países. Según expresó, esa respuesta colectiva demuestra el espíritu solidario que caracteriza a Panamá y fortalece el reconocimiento internacional que ha construido durante los últimos años.

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La artista sostuvo que el país ha demostrado que sabe cruzar fronteras no solo para representar con orgullo sus colores, sino también para tender la mano cuando otra nación enfrenta una tragedia. Añadió que el verdadero sentido del espíritu mundialista trasciende el deporte y se refleja en los actos de solidaridad que nacen de manera espontánea.

En ese mismo mensaje señaló que el auténtico triunfo consiste en actuar con generosidad sin esperar reconocimiento alguno. Para Ender, la unión mostrada por los panameños dentro y fuera de sus fronteras constituye una muestra de crecimiento como sociedad y de compromiso con los valores humanos que fortalecen la identidad nacional.

Mientras las muestras de apoyo continúan llegando desde diferentes países, Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias de su historia reciente. Las autoridades informaron que el doble terremoto ocurrido el miércoles dejó hasta el momento 1,450 personas fallecidas y 3,150 heridas, cifras que podrían aumentar conforme avanzan las labores de búsqueda entre los edificios colapsados.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron graves daños principalmente en la costa central venezolana y dieron paso a cientos de réplicas que mantienen en alerta a la población. Durante las últimas horas también se registró un fuerte movimiento telúrico sentido en Caracas, incrementando la preocupación de los habitantes y complicando las tareas de rescate.

Equipos internacionales especializados continúan llegando al país para apoyar las operaciones de búsqueda, aunque el paso del tiempo reduce las posibilidades de localizar sobrevivientes bajo los escombros. Aun así, el domingo fueron rescatadas con vida 33 personas, un hallazgo que mantiene la esperanza de encontrar más víctimas con vida.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que alrededor de 50,000 personas permanecen desaparecidas, mientras persisten las dificultades para remover toneladas de escombros debido a la limitada disponibilidad de maquinaria pesada. En medio de la emergencia, numerosos ciudadanos también han manifestado su inconformidad por considerar insuficiente la respuesta gubernamental frente a la magnitud del desastre.

En este escenario, las palabras de Erika Ender se han convertido en un mensaje de respaldo a las acciones humanitarias impulsadas por Panamá, resaltando que la solidaridad y la cooperación internacional representan hoy uno de los recursos más valiosos para acompañar a miles de familias venezolanas afectadas por la tragedia.