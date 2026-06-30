Bad Bunny y Novak Djokovic sorprenden en Wimbledon con una amistad que acapara las miradas

El inicio de Wimbledon dejó una de las imágenes más comentadas del deporte y el entretenimiento internacional.

El regreso de Novak Djokovic al césped del All England Lawn Tennis Club no solo estuvo marcado por su esperado debut tras superar una lesión de hombro, sino también por la presencia de Bad Bunny en uno de los lugares más exclusivos de la pista central. La inesperada aparición del artista puertorriqueño junto al entorno más cercano del tenista serbio confirmó una amistad que en los últimos días ha despertado un enorme interés entre aficionados de ambos mundos.

El encuentro correspondía a la primera ronda del tercer Grand Slam de la temporada, una edición que reúne a los mejores especialistas sobre hierba y que cuenta con una amplia representación española. Sin embargo, además de la actuación de Djokovic frente al chino Wu Yibing, gran parte de la atención se concentró en las gradas, donde Benito Antonio Martínez Ocasio siguió cada punto con evidente entusiasmo.

El cantante ocupó un asiento en el palco reservado para familiares, amigos y miembros del equipo del exnúmero uno del mundo. Durante el compromiso se mostró pendiente del desarrollo del partido, celebró los puntos ganadores del serbio y reaccionó a cada momento importante del encuentro, evidenciando el respaldo que quiso brindar a uno de los tenistas más exitosos de la historia.

Fiel a un perfil discreto, Bad Bunny eligió un atuendo informal compuesto por camiseta blanca, sudadera gris con capucha, gorra del mismo tono y gafas de sol oscuras. Pese a su intento de pasar desapercibido, su presencia no tardó en ser detectada por el público y las cámaras, especialmente después del enorme impacto que generaron sus recientes conciertos en Londres, donde agotó todas las entradas durante dos noches consecutivas.

Te puede interesar: Benson Boone y Alix Earle avivan los rumores de romance con un apasionado beso

Te puede interesar: Insólito: tras el robo, la sospechosa volvió para reclamar por las grabaciones

La presencia del artista en Wimbledon no fue una casualidad ni respondió únicamente a su conocida afición por distintas disciplinas deportivas. La invitación representó un nuevo capítulo de la relación de cercanía que mantiene con Djokovic, una conexión que quedó al descubierto apenas unos días antes durante la visita del tenista al espectáculo que el puertorriqueño ofreció en la capital británica.

En aquella ocasión, el campeón serbio sorprendió a los asistentes cuando tomó el micrófono en pleno concierto para pronunciar una de las expresiones más populares del espectáculo. “¡Acho, PR es otra cosa!”, dijo Djokovic ante miles de espectadores, provocando una ovación inmediata y convirtiéndose en uno de los momentos más compartidos en redes sociales. La escena dio paso a la interpretación de Voy a llevarte pa PR, uno de los temas más esperados del repertorio del cantante.

La invitación de Djokovic para que el intérprete presenciara su estreno en el torneo británico fue entendida como un gesto de reciprocidad que fortaleció aún más el vínculo entre dos figuras con enorme proyección internacional. Mientras el músico continúa batiendo récords en la industria del entretenimiento, el serbio busca ampliar su histórica colección de títulos y conquistar un nuevo trofeo de Grand Slam, objetivo que consolidaría todavía más su legado en el tenis profesional.

El partido también reunió a otras personalidades de relevancia mundial. Entre los asistentes destacó David Beckham, quien disfrutó del encuentro acompañado por su madre, Sandra Georgina West. El exfutbolista protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al tomarse varias fotografías con ella desde el exclusivo Royal Box.

La primera jornada del torneo británico también contó con la presencia de integrantes de la realeza, artistas, modelos, presentadores y actores, consolidando una vez más a Wimbledon como uno de los eventos deportivos con mayor proyección social y mediática del calendario internacional, donde el tenis convive con las grandes figuras del espectáculo, la música y el deporte mundial.