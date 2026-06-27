Insólito: tras el robo, la sospechosa volvió para reclamar por las grabaciones

La sospechosa protagonizó un intenso forcejeo con la propietaria del negocio, perdió parte de su ropa durante el enfrentamiento y, horas más tarde, regresó al mismo lugar para reclamar que las imágenes fueran eliminadas, situación que culminó con nuevos incidentes y la intervención policial.

El momento ocurrido en un comercio de la ciudad de San Justo, Santa Fe, Argentina, derivó en una secuencia poco habitual que quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

La sospechosa protagonizó un intenso forcejeo con la propietaria del negocio, perdió parte de su ropa durante el enfrentamiento y, horas más tarde, regresó al mismo lugar para reclamar que las imágenes fueran eliminadas, situación que culminó con nuevos incidentes y la intervención policial.

El episodio se registró en un almacén de la localidad santafesina. Según las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, una joven ingresó al comercio aparentando ser una clienta común. Vestía una campera negra y llevaba la cabeza cubierta con una capucha, sin despertar sospechas en un primer momento.

De acuerdo con la secuencia registrada, la mujer solicitó una bebida para distraer a la comerciante. Mientras la encargada se disponía a atender el pedido, la visitante aprovechó la distancia con el mostrador para dirigirse rápidamente hacia la caja registradora e intentar apoderarse del dinero que había en su interior.

La reacción de la propietaria fue inmediata. Al advertir la maniobra, corrió hacia la caja y comenzó un forcejeo con la presunta ladrona con el objetivo de impedir que escapara con la recaudación del negocio. Durante esos instantes de tensión, la comerciante alertó a la sospechosa de que toda la situación estaba siendo registrada por las cámaras de seguridad.

En medio del enfrentamiento quedó registrada una de las frases que más llamó la atención tras la difusión del video. Mientras intentaba recuperar el dinero, la dueña del comercio exclamó: “Te estoy filmando, te estoy filmando”.

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El enfrentamiento físico se prolongó durante varios segundos. Ambas mujeres intercambiaron golpes mientras intentaban controlar el dinero que terminó desparramado sobre el piso. Como consecuencia del intenso forcejeo, la sospechosa perdió parte de su vestimenta y quedó semidesnuda de la cintura hacia arriba. Pese a esa situación, logró incorporarse, acomodarse la ropa mientras se alejaba del lugar y finalmente escapó entre gritos e insultos.

Sin embargo, el incidente no concluyó con la huida. Cerca de dos horas después, alrededor de las diez de la mañana, la mujer regresó inesperadamente al mismo comercio donde había intentado cometer el robo. Su presencia sorprendió nuevamente a quienes trabajaban en el establecimiento.

Al ingresar al local, la sospechosa se dirigió directamente a la comerciante con una exigencia relacionada con las grabaciones obtenidas durante el primer episodio. Frente a los presentes lanzó una advertencia contundente: “Más vale que borres el video”.

El reclamo provocó una nueva discusión entre la mujer, la propietaria y otros empleados que se encontraban en el negocio. La tensión aumentó rápidamente y el intercambio verbal derivó en otro hecho violento cuando, antes de retirarse, la sospechosa rompió uno de los vidrios del establecimiento. El estruendo también quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el comercio.

Tras ese segundo incidente, las personas que estaban dentro del local lograron retener a la mujer mientras se comunicaban con las autoridades. Minutos después arribó personal policial para intervenir en la situación y realizar el procedimiento correspondiente.

Según informaron medios locales, la sospechosa quedó a disposición de las fuerzas de seguridad luego de ser demorada en el lugar. Las imágenes captadas por las cámaras se convirtieron en una pieza clave para reconstruir cronológicamente los hechos ocurridos durante la mañana.

El caso generó una amplia repercusión en redes sociales debido a la inusual sucesión de acontecimientos registrados en video. La combinación del intento de robo, el intenso forcejeo, el regreso de la sospechosa para exigir la eliminación de las grabaciones y la posterior intervención policial convirtió el episodio en uno de los hechos de mayor impacto difundidos en las últimas horas desde la provincia de Santa Fe.