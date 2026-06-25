Rosalía se convierte en 'santa' en Italia gracias a un enorme mural inspirado en su imagen

La obra ha llamado la atención tanto de seguidores de la artista como de residentes locales por la poderosa fusión visual entre la estrella del pop y la histórica patrona de la ciudad.

La influencia internacional de Rosalía continúa expandiéndose más allá de la música. La cantante española ha sido homenajeada con un gigantesco mural en Palermo, una de las ciudades más emblemáticas de Italia, donde su imagen ha sido reinterpretada como una figura estrechamente vinculada a la identidad cultural y espiritual de la capital siciliana.

La creación artística se encuentra en el barrio de Santa Rosalía y ha sido realizada por el reconocido muralista italiano Igor Scalisi Palminteri. Bajo el título Estasi (Éxtasis), la pieza presenta a la intérprete catalana con las manos unidas en actitud contemplativa y los ojos cerrados, evocando la iconografía tradicional asociada a Santa Rosalía, conocida cariñosamente por los sicilianos como “la Santuzza”.

El proyecto no busca establecer una comparación religiosa, sino explorar los puntos de encuentro entre distintas expresiones culturales. Según explicó el artista, la obra surge de una reflexión sobre los procesos de transformación que han definido tanto la trayectoria de Rosalía como la historia de Palermo. En ese contexto, destacó: “En la trayectoria artística de Rosalía reconozco una forma de sincretismo que también encuentro en la historia de Palermo: una fusión continua de diferentes lenguas, culturas e identidades”.

La conexión entre la cantante y la ciudad italiana tiene además un componente musical. El mural toma como referencia una de las canciones incluidas en el más reciente trabajo discográfico de la artista, donde incorpora fragmentos interpretados en dialecto siciliano. Esa decisión artística llamó especialmente la atención de Scalisi Palminteri, quien encontró en la propuesta de Rosalía una afinidad con la riqueza multicultural que caracteriza a Palermo.

Te puede interesar: Romeo Beckham da el salto al cine con una historia LGBTQ+

Te puede interesar: Olivia Rodrigo impulsa festival femenino solidario y donará todas las ganancias

Uno de los elementos centrales de la obra está inspirado en una frase concreta de la canción Focu ‘ranni. El creador destacó especialmente el verso: “Mi jittaiu ntalu nenti pi nun pèrdiri a libbirta” (Me lancé al vacío para no perder mi libertad). Para el artista, estas palabras representan una búsqueda de libertad y transformación que dialoga directamente con el significado histórico atribuido a Santa Rosalía dentro de la tradición siciliana.

La imagen utilizada para el mural reproduce una conocida fotografía promocional de la cantante. En ella aparece con un círculo de color sobre su cabello, un elemento visual que durante la promoción de su álbum fue ampliamente identificado por sus seguidores. En la composición realizada en Palermo, este detalle adquiere una nueva dimensión al asemejarse a una corona o un halo, reforzando la estética inspirada en las representaciones clásicas de figuras religiosas.

El fondo dorado y los motivos ornamentales completan una escena que combina tradición y modernidad. Las decoraciones geométricas presentes en la obra remiten a las históricas luminarie, estructuras de iluminación festiva que forman parte de las celebraciones populares sicilianas. Estos elementos son especialmente visibles durante el tradicional Festino de Santa Rosalía, una de las festividades más importantes de la ciudad.

La patrona de Palermo ocupa un lugar fundamental en la memoria colectiva local. De acuerdo con la tradición, fue considerada la protectora de la ciudad tras la epidemia de peste que azotó la región en el siglo XVII. Su figura continúa siendo un símbolo de identidad para generaciones de sicilianos y forma parte esencial de la cultura popular de la isla.

Ante las reacciones generadas por el mural, el artista defendió públicamente su propuesta y explicó el sentido contemporáneo de la representación. En sus redes sociales manifestó: “En Palermo, la representación de santa Rosalía trasciende el tiempo, cambiando de significado y transformándose junto con la propia ciudad. Su presencia no pertenece solo al ámbito religioso, sino también a la esfera popular, cultural e incluso emocional; hoy, más que nunca, acompaña las luchas por la emancipación de la mujer en una sociedad que aún busca mantenerla sometida”.

Mientras tanto, Rosalía continúa desarrollando su agenda internacional con la gira Lux, un recorrido que la llevará por distintos escenarios de Estados Unidos, Latinoamérica y México durante los próximos meses. El homenaje en Palermo confirma el alcance global de una artista cuya propuesta musical y estética sigue inspirando nuevas expresiones culturales en distintos rincones del mundo.