Benson Boone y Alix Earle avivan los rumores de romance con un apasionado beso

El estreno del videoclip de “The Time of My Life” los colocó nuevamente en el centro de la conversación en redes sociales.

La producción musical no solo presenta una historia romántica protagonizada por Benson Boone y Alix Earle, sino que culmina con un apasionado beso que ha intensificado las especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera de las cámaras.

Desde hace varias semanas, el cantante y la influencer han sido vinculados por seguidores y medios de entretenimiento debido a sus recientes apariciones juntos. Ahora, la publicación del video ha incrementado el interés del público, ya que ambos interpretan a una pareja cuya conexión se desarrolla a lo largo de una aventura cargada de escenas cinematográficas.

En el videoclip, Benson Boone y Alix Earle inician la historia compartiendo momentos de complicidad detrás del escenario. A medida que avanza la narrativa, los protagonistas se adentran en un universo de fantasía donde viven diferentes experiencias que fortalecen el vínculo entre sus personajes.

La producción muestra a la pareja navegando en una pequeña embarcación, enfrentándose con espadas dentro de una taberna, luchando contra un dragón y protagonizando una boda antes de llegar al desenlace. La escena final presenta un beso entre ambos, una secuencia que rápidamente comenzó a viralizarse y que alimentó las versiones sobre un posible romance fuera del ámbito profesional.

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El lanzamiento del videoclip se produce pocos días después de que trascendiera que Alix Earle participaría como protagonista en la nueva producción musical del intérprete. Durante el rodaje, diversas fuentes señalaron que ambos compartieron largas jornadas de grabación, circunstancia que permitió observar una relación cercana entre los dos artistas.

Según los reportes difundidos durante la filmación, quienes estuvieron presentes en el set destacaron la buena sintonía entre ambos. Las fuentes aseguraron que la creadora de contenido se mostró sonriente durante gran parte del trabajo y que las interacciones con Boone estuvieron marcadas por un ambiente relajado y de evidente complicidad, factores que llamaron la atención del equipo de producción.

Las especulaciones aumentaron aún más cuando ambos fueron vistos compartiendo una cena en Craig's, uno de los restaurantes más frecuentados por celebridades en Los Ángeles, poco después de concluir las grabaciones del videoclip.

Durante ese encuentro, un fotógrafo preguntó directamente al cantante sobre la naturaleza de su vínculo con Alix Earle. Ante la consulta, Benson Boone respondió: “Eh, no”. Posteriormente reiteró que “solo estaban pasando el rato”, descartando públicamente que existiera una relación sentimental entre ambos.

A pesar de esa declaración, la química exhibida en la producción audiovisual volvió a despertar la curiosidad de los seguidores. En distintas plataformas digitales, numerosos usuarios comenzaron a comentar las escenas compartidas por la pareja, destacando la naturalidad con la que interpretan la historia de amor y el nivel de complicidad reflejado durante toda la narrativa.

El videoclip también representa una apuesta importante para la promoción de “The Time of My Life”, uno de los lanzamientos musicales más recientes de Benson Boone. La combinación de una historia de fantasía, escenas de acción y una trama romántica ha contribuido a generar una fuerte repercusión desde las primeras horas posteriores a su estreno.

Mientras tanto, ni el cantante ni la influencer han realizado nuevas declaraciones sobre los rumores que circulan desde hace semanas. La única versión oficial continúa siendo la expresada por Boone tras su salida del restaurante, donde negó que existiera un romance y afirmó que ambos únicamente compartían tiempo juntos.

Aunque la conversación sobre su posible relación permanece abierta entre los seguidores, el videoclip ha conseguido atraer una enorme atención hacia el nuevo sencillo del artista. Más allá de las especulaciones, Benson Boone y Alix Earle lograron convertir su colaboración en uno de los temas más comentados del momento, impulsando el alcance de la producción y consolidando el interés del público por cada una de sus apariciones conjuntas.