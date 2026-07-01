Cara Delevingne confirma su relación con Amber Heard y despeja años de especulaciones

La revelación se produjo durante su participación en The Louis Theroux Podcast, donde habló con naturalidad sobre el vínculo que compartieron hace varios años y aclaró cómo evolucionó su amistad hasta convertirse en un romance.

La modelo británica Cara Delevingne confirmó públicamente que mantuvo una relación sentimental con la actriz Amber Heard, poniendo fin a uno de los rumores más persistentes surgidos en torno al mediático divorcio entre Heard y Johnny Depp.

Durante la entrevista, Delevingne explicó que la cercanía entre ambas comenzó mucho antes de que estallara el proceso judicial que convirtió la vida privada de Heard y Depp en un asunto de interés internacional. La modelo recordó que la relación con la actriz se fortaleció con el paso del tiempo y que, en un momento especialmente complejo para Heard, ambas iniciaron un romance que permaneció en el ámbito privado hasta ahora. “Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo y, cuando estaban atravesando el divorcio, sí, estábamos juntas”, declaró, confirmando de manera definitiva las versiones que durante años circularon en distintos medios.

El origen de esa conexión se remonta a 2013, cuando ambas coincidieron durante el rodaje de la película London Fields. En aquella producción también participó Johnny Depp con una breve aparición, circunstancia que, según explicó Delevingne, dio pie a ciertas interpretaciones sobre la relación que mantenían. La modelo aseguró que en esa etapa solo existía una amistad entre ellas y recordó que el actor conocía la cercanía que compartían. “Es porque hicimos una película juntas, se llamaba London Fields. Él también participó en la película”, afirmó al referirse a los comentarios que surgieron desde entonces sobre un supuesto vínculo sentimental.

La confesión de Delevingne cobra relevancia porque durante años el presunto romance entre Cara Delevingne y Amber Heard fue objeto de especulación en la prensa internacional, especialmente cuando trascendieron detalles del conflictivo proceso de separación entre Heard y Depp. Sin embargo, ninguna de las dos había confirmado públicamente la naturaleza de su relación hasta esta reciente entrevista, que ahora ofrece una versión directa de los hechos.

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Además de reconocer ese episodio de su vida personal, la modelo británica hizo referencia a otras versiones que circularon durante aquel periodo. Al hablar sobre la vida sentimental de Heard en esos años, dejó entrever que la actriz también mantenía vínculos con otras personas. “Ella también estaba involucrada con otras personas”, señaló, alimentando nuevamente el interés sobre diversas informaciones que en su momento ocuparon titulares.

Entre esas versiones figuraba la que relacionaba a Elon Musk con Amber Heard y Cara Delevingne. Hace varios años, el periódico británico The Daily Mail publicó declaraciones atribuidas a Josh Drew, entonces esposo de una amiga cercana de Heard, quien aseguró que las tres figuras habrían mantenido un encuentro íntimo en un ático de Los Ángeles que pertenecía a Johnny Depp mientras el actor y la protagonista de Aquaman seguían casados.

Aquellas afirmaciones generaron una intensa repercusión mediática, aunque nunca pudieron ser demostradas. Elon Musk respondió en ese momento negando cualquier coincidencia temporal entre su relación con Heard y el matrimonio de la actriz con Depp. El empresario sostuvo que su noviazgo comenzó aproximadamente un mes después de que el divorcio quedara oficialmente formalizado, rechazando así las versiones difundidas por terceros.

Con la reciente declaración de Cara Delevingne, una parte de aquellas especulaciones queda finalmente confirmada. La modelo reconoció que existió una relación sentimental con Amber Heard durante el proceso de divorcio de la actriz, mientras que otros episodios mencionados en torno a ese periodo continúan sin una confirmación definitiva. Su testimonio aporta un nuevo contexto a una historia que durante años estuvo marcada por rumores y versiones contradictorias, ofreciendo ahora una declaración directa sobre uno de los capítulos más comentados de la vida privada de ambas celebridades.