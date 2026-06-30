Daveigh Chase: revelan causa oficial de la muerte de la actriz de El Aro

El fallecimiento de la también voz original de Lilo en Lilo & Stitch , sigue despertando interés tras la publicación del informe oficial de las autoridades.

El documento forense confirmó la causa del fallecimiento de la actriz estadounidense Daveigh Chase y aclaró las versiones difundidas durante los primeros días posteriores a su muerte, mientras también expuso detalles sobre el complejo panorama personal que enfrentó durante sus últimos años de vida.

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la intérprete falleció debido a complicaciones relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), enfermedad provocada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). El reporte añadió como condición contribuyente el uso crónico de polisubstancias, término empleado para describir el consumo habitual de diversas drogas. Tras la evaluación médica correspondiente, las autoridades establecieron que la forma de muerte fue de origen natural.

La conclusión oficial modificó la información conocida inicialmente. Después del fallecimiento, Roy Hernandez, pareja de la actriz, había indicado que ella permanecía hospitalizada por un cuadro de meningitis y graves infecciones en la sangre que evolucionaron hacia una septicemia. Sin embargo, el informe determinó que el sida fue la causa principal del deceso y que las demás complicaciones médicas ocurrieron como consecuencia del severo deterioro de su sistema inmunológico.

En paralelo con la confirmación médica, también salieron a la luz aspectos de la vida privada de la actriz. Su padre, John David Schwallier, explicó que Chase vivía en situación de calle en Los Ángeles junto a su novio y enfrentaba desde hacía varios años una fuerte adicción a las drogas. Además, señaló que llevaba aproximadamente quince años sin mantener contacto con su hija debido a los problemas derivados del consumo de sustancias, situación que terminó afectando profundamente la relación familiar.

La madre de la artista también ofreció detalles sobre el deterioro que experimentó su hija. Según explicó, todo se agravó tras un accidente ocurrido en 2016, cuando comenzó a utilizar analgésicos para controlar el dolor. Con el paso del tiempo desarrolló una dependencia que posteriormente se extendió a otras sustancias, alejándola de su carrera artística y provocando un progresivo deterioro económico y personal que terminó por dejarla viviendo en las calles de Los Ángeles.

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Antes de ese difícil periodo, Daveigh Chase había construido una destacada trayectoria desde muy joven. En 2002 conquistó al público al interpretar la voz de Lilo Pelekai en la versión original de Lilo & Stitch, producción de Disney que la convirtió en una de las actrices de doblaje infantiles más reconocidas de su generación. Ese mismo año alcanzó notoriedad internacional gracias a su interpretación de Samara Morgan en El aro, papel que le permitió obtener el premio MTV Movie Award como Mejor Villana.

Su carrera también incluyó participaciones en producciones como Donnie Darko, Big Love y Spirited Away, donde realizó la voz en inglés de Chihiro. Con el transcurso de los años redujo gradualmente su presencia en la industria del entretenimiento hasta retirarse por completo de los proyectos cinematográficos y televisivos.

Tras conocerse su fallecimiento surgió además una controversia relacionada con una campaña de recaudación de fondos creada por Roy Hernandez mediante la plataforma GoFundMe. La iniciativa sostenía que los recursos serían destinados a brindarle comodidad durante sus últimos días y a cubrir gastos asociados con su muerte.

No obstante, el exmánager de la actriz, John Ryan Jr., cuestionó públicamente la legitimidad de la colecta y pidió a los seguidores de Chase que no realizaran aportes económicos. Según afirmó, “la familia contaba con los recursos suficientes para asumir los gastos funerarios y la campaña no estaba autorizada por los familiares”, declaración que intensificó la polémica alrededor del caso y añadió un nuevo capítulo a la historia de la recordada actriz estadounidense.