Kevin Spacey asegura que su retorno a Hollywood ya es un hecho

El actor afirmó que su regreso a Hollywood comienza a consolidarse después de varios años marcado por acusaciones de conducta sexual inapropiada que transformaron por completo su trayectoria profesional.

Durante una conversación con el comediante Bill Maher en el pódcast Club Random, el actor Kevin Spacey repasó los procesos judiciales que enfrentó, las consecuencias que sufrió dentro de la industria del entretenimiento y la manera en que, según explicó, percibe una apertura gradual para volver a trabajar en nuevos proyectos.

Spacey sostuvo que observa un cambio favorable en la actitud de algunos sectores de la industria cinematográfica, donde considera que las puertas empiezan a reabrirse tras un prolongado periodo de aislamiento profesional. “Me siento mucho más bienvenido y creo que las cosas están avanzando en la dirección que esperábamos”, afirmó “Me siento mucho más bienvenido y creo que las cosas están avanzando en la dirección que esperábamos”, al describir el momento que atraviesa su carrera luego de varios años alejado de las grandes producciones.

Durante la entrevista, el ganador del Óscar recordó los distintos litigios relacionados con las denuncias presentadas en su contra y subrayó que los fallos emitidos por jurados resultaron favorables para él. Entre los casos mencionó el promovido por el actor Anthony Rapp, cuya denuncia adquirió amplia repercusión pública desde 2017. Sobre ese proceso expresó: “Hay ciertos casos en los que parte de algo es cierto, pero se ha replanteado, se ha rediseñado o se ha inventado por completo, sin duda en el caso de Anthony Rapp, un caso que ganamos en un tribunal federal de Nueva York”.

Las acusaciones formuladas por Rapp fueron difundidas inicialmente en un reportaje publicado por BuzzFeed, donde aseguró que Spacey tuvo un comportamiento sexual inapropiado con él cuando aún era adolescente. Posteriormente, el actor presentó una demanda civil por 40 millones de dólares alegando agresión sexual y lesiones. En 2022, un jurado federal de Nueva York concluyó que Kevin Spacey no era responsable de las acusaciones planteadas dentro de ese proceso judicial.

Bill Maher reconoció durante la conversación que no conocía cada detalle de los expedientes relacionados con el actor, aunque señaló que la cantidad de denuncias generaba interrogantes y que algunas le parecían contar con fundamentos. En respuesta, Spacey aclaró que nunca sostuvo que todas las acusaciones fueran completamente falsas y admitió haber tenido comportamientos que consideró inapropiados en determinadas circunstancias.

Para explicar su postura utilizó una comparación que resumió su interpretación de los hechos. “Nunca dije que no hubiera un incendio. Simplemente no fue un incendio forestal descontrolado. Fue un pequeño incendio en la cocina que se podría haber apagado con un extintor”, manifestó al referirse a la dimensión que atribuye a las situaciones denunciadas.

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Las denuncias conocidas en 2017 tuvieron un fuerte impacto en su carrera. Netflix lo apartó de la exitosa serie House of Cards, donde interpretaba al protagonista, mientras que la película All the Money in the World reemplazó todas sus escenas por nuevas grabaciones con Christopher Plummer, pese a que la producción ya había sido finalizada.

Desde entonces, el actor concentró su actividad en producciones independientes, películas europeas y proyectos de menor presupuesto, entre ellos Peter Five Eight y The Awakening, mientras buscaba reconstruir su presencia profesional.

En otro momento de la entrevista, Spacey abordó los comentarios sobre su vida privada y recordó que durante años evitó hablar públicamente de su orientación sexual. “Estaba totalmente en el armario… Creía que era tan listo que nadie lo sabía, pero claro, en el fondo todo el mundo lo sabía”, declaró. Su anuncio público como hombre gay ocurrió en 2017, poco después de conocerse la denuncia de Anthony Rapp, una decisión ampliamente debatida debido al contexto en que fue realizada.