Kenia Os, coronada en el Pride 2026, emociona con un multitudinario concierto

Además de destacar la calidad del espectáculo, numerosos usuarios comentaron la presencia escénica de la artista y el desempeño que mostró durante una de las celebraciones más importantes para la comunidad LGBTQ+ en México.

La cantante Kenia Os fue una de las grandes protagonistas en la celebración que reunió a miles de personas en el corazón de la Ciudad de México y que culminó con una noche cargada de música, reconocimiento y mensajes de inclusión.

La artista no solo conquistó al público con un espectáculo que hizo vibrar la explanada frente al Palacio de Bellas Artes, sino que además recibió la distinción de Reina Gay del Pride 2026, un homenaje que compartió con la actriz Verónica Castro.

La intérprete subió al escenario como uno de los actos más esperados de la jornada y ofreció un concierto en el que interpretó algunos de los temas más populares de su repertorio. Canciones como "Slay" y "Problemática" fueron coreadas por miles de asistentes, convirtiéndose en los momentos más celebrados de la noche y generando una ola de publicaciones en redes sociales, donde los videos de la presentación se viralizaron en cuestión de minutos.

Además de destacar la calidad del espectáculo, numerosos usuarios comentaron la presencia escénica de la artista y el desempeño que mostró durante una de las celebraciones más importantes para la comunidad LGBTQ+ en México. La actuación consolidó a Kenia Os como una de las figuras más ovacionadas del evento y reforzó el estrecho vínculo que mantiene con sus seguidores.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando recibió la corona de Reina Gay del Pride 2026. Al tomar la palabra, la cantante dedicó el reconocimiento a todas las personas que continúan impulsando la visibilidad y el respeto por la diversidad. “Esta corona no es mía, es de todos los que luchan por tener visibilidad; es de ustedes y les agradezco de todo corazón por permitirme ser una aliada de esta comunidad; créanme de todo corazón que no solo voy a llevar a mi país, sino a toda la comunidad que me sigue”, expresó frente a miles de asistentes.

Su discurso continuó con una promesa que fue recibida con aplausos por el público. “Cada que yo pueda, mi voz estará con ustedes”, afirmó la cantante, reafirmando su respaldo a la comunidad LGBTQ+ y asegurando que utilizará su alcance para contribuir a la visibilidad de sus integrantes.

Kenia Os también aprovechó el momento para agradecer el apoyo que ha recibido durante su carrera artística, reconociendo el papel que la comunidad ha desempeñado en su crecimiento profesional. “Gracias por darme todos los frutos de mi carrera, gracias de corazón. Mientras yo pueda y exista, ustedes tendrán una voz y una visibilidad. Les agradezco por todo el amor y apoyo que me dan”, manifestó durante la ceremonia.

Las declaraciones de la artista cobraron especial relevancia al producirse pocas semanas después de que trascendiera el fin de su relación sentimental con el cantante Peso Pluma, un episodio que generó amplia atención mediática. No obstante, durante su participación en el Pride, el enfoque estuvo completamente centrado en el mensaje de inclusión, reconocimiento y apoyo a la diversidad.

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El evento reunió a miles de personas en una de las celebraciones más emblemáticas del calendario cultural y social de la capital mexicana, consolidándose nuevamente como un espacio para visibilizar las demandas de la comunidad LGBTQ+, además de ofrecer una programación artística con destacados representantes de la música y el entretenimiento.

La jornada concluyó con una serie de presentaciones musicales que mantuvieron el ambiente festivo hasta el cierre de la celebración. Entre ellas destacó la participación de Tatiana, quien también fue reconocida con la corona de reina durante el evento, compartiendo el homenaje con Kenia Os y Verónica Castro.

Con una actuación que rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas digitales y un discurso enfocado en la inclusión, Kenia Os dejó una de las imágenes más recordadas del Pride 2026. Su concierto, el reconocimiento recibido y el compromiso expresado públicamente reforzaron el vínculo que mantiene con la comunidad LGBTQ+, protagonista de una celebración que volvió a llenar de música, color y mensajes de respeto las calles del centro de la Ciudad de México.