Lionel Richie preocupa a sus seguidores tras cancelar concierto por un malestar físico

El incidente ocurrió en Minnesota y obligó a suspender el resto del concierto cuando el artista comenzó a sentirse indispuesto frente al público.

La salud de Lionel Richie generó inquietud entre miles de seguidores luego de que el reconocido cantante estadounidense interrumpiera su presentación durante la primera fecha de la gira Sing Along All Night Long, espectáculo que comparte con la legendaria banda Earth, Wind & Fire.

El episodio se registró la noche del 24 de junio en el Grand Casino Arena de St. Paul, donde el intérprete inauguraba el recorrido norteamericano que contempla más de dos decenas de presentaciones en Estados Unidos y Canadá. La expectativa era elevada debido al regreso del músico a los escenarios con un espectáculo que reúne algunos de los mayores éxitos de su trayectoria.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios estadounidenses, Lionel Richie, quien recientemente celebró su cumpleaños número 77, llevaba aproximadamente una hora de actuación cuando comenzaron a notarse señales de incomodidad. Mientras interpretaba la popular canción Dancing on the Ceiling, el cantante decidió sentarse en varias ocasiones sobre la plataforma del escenario para recuperarse del malestar que experimentaba.

Te puede interesar: Barbie de Miley Cyrus llega al mercado: fecha de lanzamiento y precio estimado

Te puede interesar: Christina Ricci arremete contra Jimmy Fallon por entrevistar a Conor McGregor

El propio artista explicó brevemente lo que estaba ocurriendo mientras intentaba continuar con el espectáculo. Frente a los asistentes expresó: “Cuando te sientes mareado, siéntate”, frase que fue recibida con aplausos y muestras de apoyo por parte de los presentes, quienes esperaban que pudiera recuperarse para seguir con el concierto.

Después de ese momento, Richie caminó hasta el piano para interpretar Three Times a Lady, una de las composiciones más emblemáticas de su carrera. Sin embargo, al finalizar la interpretación optó por realizar una pausa que inicialmente parecía formar parte del desarrollo habitual del espectáculo, aunque con el paso de los minutos quedó claro que la situación era diferente.

Mientras el cantante permanecía fuera del escenario, los músicos de su banda continuaron presentes durante cerca de quince minutos con música ambiental. Posteriormente también abandonaron el lugar, dejando a la audiencia a la espera de una actualización sobre el estado del artista. La incertidumbre se prolongó durante aproximadamente cuarenta minutos hasta que el saxofonista Dino Soldo apareció para informar la decisión definitiva.

Ante los asistentes, el integrante de la agrupación comunicó: “Desafortunadamente, Lionel no se siente bien”. Acto seguido añadió: “No podrá continuar. Después habrá más información disponible”. Con ese anuncio quedó oficialmente cancelada la parte restante del espectáculo, cuya duración prevista era cercana a los noventa minutos.

La noticia comenzó a difundirse rápidamente a través de videos publicados por asistentes en distintas plataformas digitales. Las imágenes mostraban tanto el momento en que Richie se detenía sobre el escenario como la comunicación posterior del equipo de producción. Aunque algunos espectadores lamentaron no haber podido disfrutar del concierto completo, una gran cantidad de seguidores expresó comprensión y envió mensajes de apoyo deseando una pronta recuperación al cantante.

Hasta ahora no existe información que apunte a una condición médica de gravedad. Una de las primeras explicaciones fue ofrecida por John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, quien aseguró que el artista no había mostrado síntomas antes de iniciar la presentación y señaló que simplemente estaba “un poco deshidratado”.

Las declaraciones contribuyeron a disminuir la preocupación entre los admiradores, aunque ni el intérprete ni sus representantes han emitido un comunicado oficial con detalles adicionales sobre su estado de salud. Horas antes del concierto, Richie había compartido fotografías de los ensayos en Instagram, mostrando entusiasmo por el comienzo de la gira. Tras el incidente, esa publicación comenzó a llenarse de mensajes de apoyo y buenos deseos.

Por el momento, el calendario de la gira permanece sin modificaciones. Lionel Richie mantiene actuaciones programadas en Chicago, Toronto, Boston, Nueva York, Filadelfia, San Francisco, Los Ángeles y Austin, además de futuros compromisos internacionales en Malta, Reino Unido, St. Louis y São Paulo. La expectativa ahora se centra en la evolución del cantante y en la posibilidad de que pueda retomar sus presentaciones con normalidad durante las próximas semanas.