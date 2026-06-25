Barbie de Miley Cyrus llega al mercado: fecha de lanzamiento y precio estimado

La carrera de la cantante suma un nuevo reconocimiento que refuerza su posición como una de las figuras más influyentes del pop internacional.

Tras conquistar premios, acumular éxitos musicales y consolidar una trayectoria que atraviesa varias generaciones, la intérprete de Flowers tendrá ahora su propia versión dentro del universo Barbie, una de las marcas de juguetes más reconocidas del mundo.

La noticia ha generado una enorme expectativa entre seguidores de la cantante y aficionados al coleccionismo. La nueva Barbie de Miley Cyrus formará parte de una edición especial desarrollada por Mattel, empresa que durante años ha rendido homenaje a artistas, celebridades y personajes icónicos mediante figuras exclusivas de colección.

Fue la propia artista quien confirmó el lanzamiento a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. La publicación mostraba una imagen en la que se observan los pies de una muñeca Barbie con tacones apoyados sobre una estrella del Paseo de la Fama, acompañada por una fecha que rápidamente despertó el interés de miles de usuarios: el próximo 30 de junio.

Con este anuncio, queda establecido que la esperada muñeca Barbie de Miley Cyrus comenzará su comercialización a finales de junio, convirtiéndose en uno de los productos más buscados tanto por los admiradores de la cantante como por quienes coleccionan ediciones limitadas de la famosa línea de muñecas.

La figura formará parte de la prestigiosa colección Barbie Signature, una gama especialmente diseñada para el público coleccionista. Estas ediciones suelen destacar por sus acabados detallados, producción limitada y una presentación orientada a quienes buscan piezas exclusivas inspiradas en figuras relevantes de la cultura popular.

En cuanto a la disponibilidad, se espera que la muñeca pueda adquirirse a través de grandes plataformas de venta y cadenas comerciales que habitualmente distribuyen productos de esta categoría. Entre las opciones más probables figuran tiendas especializadas en juguetes y grandes comercios que mantienen acuerdos de distribución con Mattel, además de portales de comercio electrónico con presencia internacional.

Te puede interesar: Sergio Vargas y Roy Tavaré protagonizan fuerte enfrentamiento tras polémica por Alex Bueno

Te puede interesar: ¿Los Rolling Stones dejarán de girar? Keith Richards plantea un nuevo camino

Respecto al precio, aunque la compañía aún no ha comunicado una cifra oficial para todos los mercados, las previsiones apuntan a que la Barbie Signature de Miley Cyrus podría situarse en torno a los 78 euros en España [89 dólares]. Esta estimación se basa en el valor habitual de otras muñecas pertenecientes a la misma línea de colección, especialmente aquellas inspiradas en artistas y personalidades de relevancia mundial.

La expectación no solo gira en torno a la fecha de lanzamiento o al coste del producto. Desde hace varias semanas circulan imágenes y vídeos que permiten conocer algunos detalles de diseño de la figura, pese a que Mattel todavía no ha difundido fotografías oficiales completas.

Según las imágenes compartidas por coleccionistas y distribuidores, la muñeca presenta una notable semejanza física con la cantante. El diseño apuesta por una estética inspirada en el estilo más reconocible de Miley Cyrus, con cabello castaño y rasgos cuidadosamente adaptados para reflejar la imagen de la artista.

El vestuario también ha captado la atención de los seguidores. La muñeca luce un conjunto completamente negro compuesto por pantalones ajustados, chaqueta de cuero, tacones y un micrófono como accesorio principal. Esta elección busca recrear la presencia escénica que ha caracterizado a la cantante durante los últimos años y permite representar actuaciones inspiradas en sus conciertos más recientes.

Mientras se acerca la fecha oficial de lanzamiento, diversas informaciones indican que la distribución ya habría comenzado en algunos puntos de venta seleccionados. De este modo, los interesados en conseguir la figura deberán permanecer atentos a la disponibilidad en establecimientos autorizados y plataformas de compra online.

La llegada de esta Barbie coleccionable de Miley Cyrus confirma el impacto cultural de una artista que continúa ampliando su legado dentro de la industria del entretenimiento y que ahora también tendrá un lugar destacado en una de las colecciones más emblemáticas del mundo del juguete.