¿Los Rolling Stones dejarán de girar? Keith Richards plantea un nuevo camino

La posibilidad de volver a ver a la agrupación recorriendo el mundo con extensas giras internacionales parece cada vez más incierta.

A sus 82 años, Keith Richards reconoció que el modelo tradicional de conciertos en múltiples ciudades representa un desafío físico considerable, aunque dejó claro que la legendaria banda británica todavía no contempla un retiro definitivo de los escenarios.

Las declaraciones del histórico guitarrista han reavivado el debate sobre el futuro de una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock. Lejos de anunciar un adiós, Richards planteó una alternativa que podría redefinir la manera en que el grupo se presenta ante sus seguidores: establecer residencias musicales en grandes ciudades en lugar de emprender largas travesías internacionales.

Durante una reciente entrevista, el músico explicó que la mayor dificultad no radica en actuar frente al público, sino en la exigencia constante de los desplazamientos. Al abordar la posibilidad de nuevos recorridos mundiales, afirmó: “No sé si las giras son posibles”. En esa misma conversación detalló que el desgaste acumulado por los viajes influye directamente en la planificación de futuros proyectos en vivo.

Pese a esas dudas, Richards dejó abierta la puerta a otras fórmulas para mantener el contacto con los fanáticos. En ese contexto señaló: “Es el viaje lo que te agota. Pero sí veo la posibilidad de hacer una residencia en algún lugar. Donde sea: Londres, Nueva York, París, cualquier lugar. ¡Tocaré en Roma! No veo por qué no podrían armar algunos shows en un nuevo formato“.

Las palabras del guitarrista contrastan con la visión expresada por Mick Jagger, quien ha manifestado públicamente su deseo de regresar a los escenarios. El vocalista considera que todavía existe espacio para nuevas actuaciones y mantiene una postura más optimista respecto al futuro de la banda. De hecho, aseguró: “Me encantaría absolutamente, así que espero hacerlo tan pronto como sea posible”, aunque también reconoció que no existen planes concretos para una gira durante 2026.

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La incertidumbre surge después de que trascendiera la cancelación de un proyecto de conciertos en estadios de Reino Unido y Europa. Diversos reportes apuntan a que la falta de consenso sobre el calendario fue uno de los factores que impidieron avanzar con la iniciativa.

La última gran gira de The Rolling Stones se realizó en 2024 para promocionar Hackney Diamonds, trabajo que marcó el regreso discográfico del grupo con material inédito. Desde entonces, los seguidores han esperado noticias sobre una nueva serie de presentaciones, aunque la prioridad actual parece estar centrada en el lanzamiento de su próximo álbum.

El 10 de julio llegará al mercado Foreign Tongues, el vigésimo quinto disco de estudio de la banda. La producción fue registrada en los estudios Metropolis de Londres bajo la dirección de Andrew Watt y contó con una metodología de trabajo intensa que permitió completar gran parte del material en pocas semanas.

Al referirse al proceso creativo, Richards destacó la energía que rodeó las sesiones de grabación. El guitarrista comentó: “El álbum Foreign Tongues tiene una continuidad con Hackney Diamonds, y fue genial volver a trabajar en Londres y tener ese ambiente londinense a nuestro alrededor". También añadió: “Fue un mes de golpes concentrados”.

El nuevo trabajo incluye colaboraciones de alto perfil con artistas como Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith y Steve Winwood. Además, incorpora grabaciones del fallecido Charlie Watts, una presencia especialmente significativa para los integrantes y seguidores del grupo.

Más allá de la música, Richards atraviesa una etapa personal marcada por la llegada de una bisnieta. El músico habló recientemente sobre esa experiencia y comentó: “Soy un abuelo fantástico”. Con humor, agregó: “El bisabuelazgo es... intento dejar que estén conmigo el mayor tiempo posible y luego los devuelvo”.

El artista también reflexionó sobre el envejecimiento, la salud y la longevidad. Según explicó, ha aprendido a escuchar las señales de su organismo para mantener el ritmo de trabajo durante décadas. En paralelo, mostró preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la cultura contemporánea. Sobre este tema expresó: “La IA me está matando. ¿Temo por el futuro de la música? Temo por el futuro de todo. No saben qué demonios hace, así que ahora todos estamos en vilo esperando”.

Mientras el lanzamiento de Foreign Tongues se acerca, el futuro de las giras permanece abierto. Lo que sí parece claro es que The Rolling Stones continúan buscando nuevas formas de mantenerse activos y conectados con el público sin renunciar a su legado histórico.