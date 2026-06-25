Christina Ricci arremete contra Jimmy Fallon por entrevistar a Conor McGregor

La actriz se convirtió en una de las voces más críticas contra la reciente aparición pública del deportista en el popular programa de televisión estadounidense.

La protagonista de producciones como La familia Addams y Yellowjackets, la actriz Christina Ricci, expresó su rechazo a que el luchador irlandés fuera recibido como invitado sin que se abordaran los procesos judiciales y las controversias que han marcado su trayectoria en los últimos años.

La polémica surgió después de que McGregor participara en una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, espacio en el que conversó sobre aspectos de su carrera deportiva, su vida familiar y sus próximos desafíos profesionales. Sin embargo, la ausencia de preguntas relacionadas con las acusaciones y resoluciones judiciales que involucran al peleador generó una ola de críticas en plataformas digitales.

Ricci compartió en sus redes sociales una publicación del empresario Adam McRae que cuestionaba duramente la presencia del deportista en televisión. El mensaje hacía referencia al caso civil que enfrentó McGregor en Irlanda y describía las lesiones denunciadas por la víctima durante el proceso judicial.

La publicación difundida por la actriz señalaba: "Conor McGregor violó a una mujer de forma tan brutal que la paramédica que la atendió comentó sobre la gravedad de sus hematomas. También tuvo que someterse a una cirugía para extraerle el tampón que usaba cuando la violó, ya que había sido empujado muy adentro“.

El texto compartido también dirigía críticas directas al presentador estadounidense por ofrecer espacio mediático al luchador. La parte final del mensaje afirmaba: “¿Por qué diablos le están dando una plataforma a esta basura humana en el programa de Jimmy Fallon? Vergüenza, Jimmy“.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios respaldaron la postura de Ricci. Muchos cuestionaron que durante la entrevista no se mencionaran los antecedentes legales del deportista y consideraron que la conversación se enfocó únicamente en aspectos favorables de su imagen pública.

Durante su participación televisiva, McGregor habló sobre experiencias personales, recordó episodios destacados de su carrera en las artes marciales mixtas y compartió detalles sobre su regreso a la competición. En un momento de la entrevista explicó: "Pelear es mi pan de cada día. Es lo que enciende el fuego en mi interior. Y estar de vuelta, haciendo lo mío con estructura y disciplina, es la mejor versión de mí“.

La controversia adquiere mayor relevancia debido al contexto judicial que rodea al excampeón de la UFC. En noviembre de 2024, un jurado del Alto Tribunal de Irlanda determinó su responsabilidad civil en un caso de agresión sexual relacionado con hechos ocurridos en un hotel de Dublín en diciembre de 2018. Como resultado de la resolución, el deportista fue condenado al pago de una indemnización económica a la denunciante.

Según los testimonios presentados durante el juicio, la mujer aseguró haber sufrido una agresión que le provocó importantes lesiones físicas. Entre las declaraciones incorporadas al proceso figuró la de una profesional sanitaria que describió la magnitud de los hematomas observados durante la atención médica posterior al incidente.

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McGregor siempre ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que cualquier encuentro sexual ocurrido fue consensuado. Asimismo, intentó revertir la decisión judicial mediante una apelación presentada por su equipo legal. Sin embargo, el recurso fue rechazado por el tribunal correspondiente, manteniéndose vigente la resolución civil emitida inicialmente.

El luchador tampoco enfrentó cargos penales por este caso. Las autoridades concluyeron que no existían elementos suficientes para garantizar una condena más allá de toda duda razonable en un proceso criminal. A pesar de ello, el asunto continúa siendo objeto de debate público y mediático.

Además de este expediente, el deportista ha enfrentado otras denuncias y controversias relacionadas con presuntos actos de violencia. Entre ellas figuran acusaciones vinculadas a un evento deportivo celebrado en Miami en 2023 y diversos incidentes que han afectado su imagen pública durante los últimos años.

Mientras tanto, McGregor prepara su regreso al octágono tras una prolongada ausencia provocada por una grave lesión sufrida en 2021. Su próxima pelea representa uno de los acontecimientos más esperados dentro de la UFC, aunque las discusiones sobre su historial judicial continúan acompañando cada una de sus apariciones públicas, como quedó evidenciado tras las críticas formuladas por Christina Ricci y numerosos usuarios en redes sociales.