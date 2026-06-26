Alfonso Obregón llama a boicotear Shrek 5 tras quedar fuera del doblaje latino del icónico ogro

La próxima llegada de Shrek 5 a los cines ha generado una intensa conversación entre los seguidores de la franquicia, especialmente en Latinoamérica, luego de que el actor de doblaje confirmara que no participará en la nueva entrega.

La ausencia de la voz que durante años dio identidad al popular ogro verde provocó una ola de reacciones en redes sociales y llevó al intérprete a pedir el respaldo de sus seguidores mediante una campaña dirigida a los estudios responsables de la producción.

La controversia surgió después de la publicación del primer adelanto en español latino, donde numerosos fanáticos detectaron que el personaje principal ya no era interpretado por Obregón. Ante la incertidumbre, el actor decidió pronunciarse durante un encuentro con admiradores, en el que invitó a manifestar su inconformidad directamente a DreamWorks y Universal Pictures.

En ese espacio, el artista lanzó un llamado para expresar el descontento de manera pública y organizada. Durante su intervención declaró: “Si ustedes no están de acuerdo con algo, no nos quedemos así. Mandémosle un mensaje. Etiquetemos a DreamWorks, etiquetemos a Universal Pictures y digámosle: ‘No vamos a ir a ver ninguna película donde no respeten las cosas. No queremos otro trabajo, queremos a Alfonso Obregón’”.

El mensaje fue recibido con entusiasmo por los asistentes al evento y rápidamente comenzó a difundirse en plataformas digitales. Mientras una parte de los seguidores respaldó la iniciativa del actor, otros usuarios defendieron la libertad de los estudios para tomar decisiones relacionadas con el doblaje latino y la renovación del elenco de voces.

La exclusión de Obregón no tomó por sorpresa a quienes han seguido el proceso desde principios de año. En ese momento, el intérprete explicó que su regreso dependía del cumplimiento de varias condiciones que consideraba indispensables para preservar la esencia del personaje. Entre ellas mencionó el reconocimiento al equipo original de doblaje, la posibilidad de supervisar la dirección artística para mantener la coherencia del protagonista y una remuneración acorde con la importancia del proyecto. Ninguna de esas solicitudes habría sido aceptada por la productora.

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Hasta ahora, DreamWorks no ha explicado públicamente los motivos por los cuales decidió prescindir del actor ni ha confirmado si otros elementos influyeron en la elección del nuevo talento que dará voz al personaje en la versión latinoamericana.

El tema también ha sido relacionado con un episodio personal ocurrido en agosto de 2024, cuando Obregón enfrentó una acusación por un delito de índole sexual contra una alumna. Posteriormente, el propio actor informó que las autoridades lo declararon inocente y libre de cargos. Aunque ese proceso tuvo repercusiones en su imagen pública y actividad profesional, la compañía responsable de la película no ha señalado si dicho antecedente guardó alguna relación con la conformación del nuevo reparto de voces.

La situación contrasta con la de Eugenio Derbez, quien sí regresará para interpretar nuevamente a Burro. El comediante mexicano condicionó su participación a conservar el control creativo sobre la adaptación del libreto al español latino, labor que desempeñó en entregas anteriores para adecuar referencias culturales y expresiones al público de la región. Tras negociaciones con la nueva administración de la productora, esa petición fue aceptada.

Después de la difusión del avance oficial, miles de seguidores comenzaron a escribir a Obregón para conocer su postura definitiva. El actor respondió mediante su cuenta de Facebook con un mensaje conciliador en el que agradeció el respaldo recibido. Allí escribió: “Por supuesto que ya vi el tráiler de la peli y sin comentarios. Me reservo mi opinión. Gracias por todos TODOS sus mensajes de apoyo. Pero no pasa nada, en serio. No es lo único que hago en la vida. Pero de nuevo GRACIAS por su apoyo, su cariño, su amor”.

Shrek 5 tiene previsto llegar a los cines el 30 de junio de 2027, marcando el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas tras varios años de ausencia. En la versión original volverán Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy, mientras Zendaya se incorporará al elenco principal, en una producción que ya genera altas expectativas entre los seguidores de la saga.