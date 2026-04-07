Céline Dion añade seis fechas en sus conciertos de París

Desde 2022, la artista lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

París, Francia/El regreso a los escenarios en París de la estrella canadiense Céline Dion tendrá seis nuevas fechas, que se añaden a los 10 conciertos en septiembre y octubre ya anunciados, informó el equipo de la cantante el martes, el primer día de la preventa de entradas.

Estas nuevas fechas serán el 18 y 25 de septiembre, así como el 2, 9, 16 y 17 de octubre, según la página oficial de la artista. En total serán 16 conciertos en la Défense Arena, en las afueras de París.

Con un video y mensajes proyectados en la Torre Eiffel, la estrella anunció el 30 de marzo, el día en que cumplía 58 años, su regreso a los escenarios después de seis años alejada del público, entre la pandemia y sus problemas de salud.

Desde 2022, la artista lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Las preventas se abrieron el martes, antes de la venta general del viernes, tras una avalancha de fans que se inscribieron en un gran sorteo que permitía acceder a la venta anticipada.

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