Chuck Norris | Estrellas de acción lamentan su muerte

El impacto de Norris trascendió generaciones. Para el público, fue sinónimo de fuerza, disciplina y acción, especialmente por su papel en la serie Walker, Texas Range r.

La muerte del actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris a los 86 años ha generado una ola de reacciones en el mundo del entretenimiento y más allá, con figuras del cine de acción, instituciones militares y seguidores rindiéndole homenaje.

El fallecimiento fue confirmado este viernes por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que señalaron: “Es con el corazón embargado que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris la mañana de ayer”. También indicaron que el actor partió “acompañado por ellos y en paz”, aunque pidieron mantener en privado las circunstancias.

Las muestras de respeto no tardaron en llegar. El actor Dolph Lundgren destacó su influencia personal: “Siempre lo vi como un modelo a seguir. “Alguien con el respeto, la humildad y la fuerza que requiere ser un hombre”, escribió en Instagram.

Por su parte, Sylvester Stallone recordó los momentos compartidos en el set: “buenos momentos trabajando junto a él”, mientras que Jean-Claude Van Damme expresó que Norris será “muy extrañado”.

Incluso el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que le otorgó un título honorario en 2007, se sumó al luto con un mensaje cargado de simbolismo: “Chuck Norris no se unió a los marines Los marines aplicaron para unirse a él”, publicaron en la red social X.

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El impacto de Norris trascendió generaciones. Para el público, fue sinónimo de fuerza, disciplina y acción, especialmente por su papel en la serie Walker, Texas Ranger. Para su familia, sin embargo, era “un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble y el corazón de la familia”, según el comunicado.

Días antes de su fallecimiento, Norris había celebrado su cumpleaños número 86 con un mensaje que ahora resuena entre sus seguidores: “Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, dijo en un video en el que aparecía entrenando. “Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven”, añadió.

Nacido como Carlos Ray Norris el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, descubrió su pasión por las artes marciales durante su servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Corea del Sur. Su dominio del tang soo do lo llevó a convertirse en campeón y posteriormente en una figura icónica del cine.

Hoy, más allá de su filmografía, su legado se mide también en el respeto y la admiración que despierta su figura, reflejada en las múltiples voces que, desde distintos ámbitos, lamentan su partida.