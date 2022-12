Actor Ernesto Laguardia hospitalizado de emergencia

El reconocido actor de exitosas telenovelas mexicanas, Ernesto Laguardia tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro hospitalario tras reportar un fuerte dolor en el abdomen, y aunque el asunto no pasó a mayores, el actor tuvo que ser hospitalizados.

Este 2022 ha sido un año complejo para Ernesto Laguardia en cuanto a la salud se refiere. Y es que luego de presentar complicaciones por el covid-19 y sufrir una caída que lo dejó con movilidad reducida por varios meses, el mexicano vuelve a sufrir otro percance de salud.

Todo sucedió el pasado 19 de diciembre cuando el histrión comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda y el abdomen durante la inauguración de su centro nocturno de espectáculos. Fue el propio actor el que contó al programa Ventaneando el momento de angustia y preocupación que pasó:

"Empecé con mucho dolor en la parte izquierda de la espalda. Mi esposa me llevó al hospital de emergencia porque era un dolor tremendo”, dijo en primera instancia.

En el hospital fue diagnosticado con "piedras en el riñón". Le dieron la opción de operarse para quitárselas o tomar medicinas para expulsarlas naturalmente. "Decidí no operarme, lo van a hacer con tratamiento y así estoy ahorita, con tratamiento, pero me siento bien", añadió.

Si bien los cálculos renales pueden causar dolor, el actor está ya recuperándose. Este año sufrió también una fractura en el pie, por lo que tuvo que usar muletas por un tiempo.

También se contagió de coronavirus y revela que tuvo secuelas. "Me dio, casi tres semanas, neumonía, [estuve] con oxígeno. No quise ir al hospital, 'hicimos' uno en mi casa", dijo a TV Azteca. "Sufrí mucho para recuperarme al 100%, [lo hice] con mucho ejercicio. La memoria se me iba mucho, tuve que hacer muchas actividades de memorización, pero, agradecido con la vida de estar aquí".

Laguardia ha tenido una exitosa carrera actoral de más de 35 años interpretando papeles protagónicos en recordadas novelas como: "Tiempo de amar", "Quinceañera", "Los parientes pobres", "Alondra", "Lazos de amor", "Amigos x siempre", "Amigas y rivales", "Amor real", entre muchas otras.