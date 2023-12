Actor Mark Sheppard sufrió seis infartos masivos que lo dejaron al borde de la muerte

El actor británico Mark Sheppard, de 59 años, conocido por su papel de "Crowley" en la serie Superantural, estuvo al borde de la muerte luego de sufrir seis infartos masivos en menos de 24 horas y de haber sido reanimado hasta en cuatro ocasiones por los miembros del personal de emergencias. Fue el propio actor quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram con una imagen publicada desde el hospital.

Según contó Sheppard, todo ocurrió el pasado viernes mientras se encontraba en su residencia de Los Ángeles preparándose para asistir a una cita, cuando de pronto se derrumbó en la cocina. El actor fue impactado por seis infartos masivos seguidos que lo dejaron clínicamente muerto hasta en cuatro ocasiones. Afortunadamente, los equipos de emergencia llegaron a tiempo para reanimarlo y trasladarlo hacia el hospital con sus signos vitales estables.

“¡No lo vas a creer! Ayer estaba camino a una cita cuando me desplomé en la cocina. Seis infartos masivos después, y tras ser resucitado de la muerte cuatro veces, aparentemente tenía un bloqueo del 100% en mi LAD”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, refiriéndose a que tenía obstruida la arteria coronaria mayor.

Mark explicó que fue gracias a la reacción rápida de su esposa y a la atención oportuna de los servicios médicos que pudo sobrevivir a evento que en otras circunstancias le habrían costado la vida fácilmente.

“Si no fuera por mi esposa, el @losangelesfiredepartment en Mullholland y el increíble personal @providencecalifornia St Joseph's - yo no estaría escribiendo esto. Mis posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Me siento genial. Humillado una vez más. ¡Mañana en casa!”.

La publicación se llenó de muchos mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores que incluso se mostraron perplejos tras conocer la impactante noticia. Uno de los que le respondió fue el también actor Misha Collins, compañero de reparto de Sheppard en serie de Supernatural, quien le dejó un mensaje bstante gracioso.

“¡Mark! ¡No tienes por qué hacer siempre lo más espectacular! ¿Seis infartos? Dos o tres habrían sido suficientemente impresionantes. ale, nos has impresionado. Ahora para, cúrate y vuelve al camino con nosotros. Te quiero, bro”.

Conocido principalmente por su participación como Rey del Infierno en la serie 'Supernatural', producción que estuvo al aire por más de una década en la pantalla chica, Mark Sheppard cuenta con un largo recorrido profesional en la producción de series televisivas que incluyen proyectos como 'Doctor Who', 'Star Trek' o 'CSI'.